Atteint de la maladie des os de verre, l’humoriste Guillaume Bats est décédé ce vendredi, à 36 ans, dans des circonstances qui n’ont pas été communiquées. Remarqué sur Internet pour son humour corrosif puis installé dans l’émission On ne demande qu’à en rire de Laurent Ruquier dans les années 2010, l’humoriste avait réalisé plusieurs tournées en France et rempli de grandes salles. 20 Minutes vous a gardé trois de ses sketchs les plus marquants.

Premier passage dans « On ne demande qu’à en rire »





Dès son premier passage sur le plateau de France 2, le ton est posé. Guillaume Bats assume son handicap physique, en joue, le dédramatise. Dans la peau d’un policier « à louer », pour rebondir à une actualité en Grèce en 2012, l’humoriste balance. Peur de confier une arme à un handicapé physique ? « Je vous rassure, nous aussi on a peur parce que depuis des années vous confiez des armes à des handicapés mentaux ».

Un duo avec Laura Laune sur le sexisme





Guillaume Bats multiplie les collaborations avec d’autres humoristes, apparaissant régulièrement en invité dans les prestations de ses camarades dans ONDAR. Avec Laura Laune, le duo devient récurrent. L’impertinence et le trash de la première résonnent parfaitement avec l’autodérision et l’humour noir du second. Sur TikTok ou sur scène, comme ici en clôture du festival de Montreux, l’association des deux plaît toujours au public.

A Montreux façon McDo





En solo façon stand-up, Guillaume Bats se confie et tire de ses pires moments ses meilleures blagues. Il raconte ainsi sa tentative de jouer dans une pub pour McDonald’s : « Venez comme vous êtes d’accord, mais faut pas que ça coupe l’appétit ». Il n’hésite pas à jouer sur la corde sensible, raconte ses déboires amoureux, le « bon copain » qu’il est et qui « fait oublier son handicap »… Jusqu’à la chute.