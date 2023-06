« C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. » C’est par ces mots que la boîte de production, Dark Smile Productions, a annoncé la disparition de l’humoriste français dans un message publié sur Facebook dans la nuit de jeudi à vendredi.

Guillaume Bats était atteint de « la maladie des os de verre. » Une nouvelle tournée était prévue dans toute la France pour présenter son nouveau spectacle baptisé Inchallah, coécrit avec Jérémy Ferrari.

« Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l’apprendraient par le biais de ce message. Nous trouvions important pour lui et pour sa mémoire que cela n’arrive pas d’abord par voie de presse », poursuit la société de production. « Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs », conclut-elle.