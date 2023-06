Lancée l’été dernier, la première saison de Drag Race France, adaptation du concept américain RuPaul’s Drag Race, a été un succès et un phénomène pop-culturel. Il n’est pas étonnant que France Télévisions ait commandé une deuxième saison dans la foulée… Le coup d’envoi sera donné prochainement. En attendant, voici tout ce que l’on sait sur le retour de la plus célèbre compétition de drag-queens…

Qui sont les candidates ?

Elles sont onze (une de plus que l’an passé), à espérer succéder à Paloma, couronnée en août. Parmi elles, Cookie Kunty, qui tenait l’un des rôles principaux du film Trois nuits par semaine sorti cet automne, et Keiona, venue de la scène ballroom et qui a participé, avec la House of Revlon, à la troisième saison de la compétition de voguing américaine Legendary.

Il faudra aussi compter avec Kitty Space, Piche, Sara Forever, Vespi, Rose et Punani - qui performent habituellement en duo, Mami Watta, Ginger Bitch et Moon, venue de Suisse. Le public pourra faire connaissance avant la diffusion à travers la vidéo « Meet the queens » (« découvrez les reines ») qui sera prochainement disponible sur le site de France Télévisions. Chaque portrait sera diffusé au rythme d’un par soir sur France 2.

Quand seront diffusés les épisodes ?

La date officielle du lancement de Drag Race France saison 2 n’a pas encore été communiquée. On sait en revanche que chaque semaine, les épisodes seront mis en ligne à 18 heures sur la plateforme France.tv Slash et diffusés en deuxième partie de soirée sur France 2. Reste à savoir quel(s) jour(s). Attention, hors de France, il ne sera pas possible de visionner les épisodes sur France.tv Slash (les contenus seront géobloqués) : il faudra se rendre sur la plateforme WOW Presents Plus - nécessitant un abonnement - pour y accéder.

Qui présente ?

Pas de changement côté jury permanent. Nicky Doll a été reconduite à la présentation. Elle sera épaulée de Daphné Bürki et Kiddy Smile. Chaque semaine, des personnalités seront invitées pour jouer le rôle de juré. Tous les noms n’ont pas été révélés mais pour le premier épisode, Chris (de Christine and The Queens) et Nicola Sirkis seront de la partie.

Reverra-t-on les queens de la saison 1 ?

Oui. Dans le programme additionnel Drama Queen chez Paloma, la gagnante de la saison 1 accueillera ses anciennes adversaires pour débriefer chaque épisode de la saison 2 après leur diffusion.

Quand aura lieu la finale ?

On ignore encore quand elle sera diffusée, en revanche, il a été révélé que la finale sera tournée dans l’été au Grand Rex, à Paris, devant 1.200 spectateurs et spectatrices, et diffusée plusieurs jours plus tard. Les modalités pour y assister seront révélées prochainement : elles seront semblables à celles mises en place pour assister à un tournage d’émission traditionnel. A noter que ces places seront gratuites.