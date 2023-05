L’un devait se produire vendredi après-midi sur la scène Temple. L’autre le samedi en fin de matinée sur la même scène. Mais en raison de la guerre qui frappe leur pays, les groupes de metal ukrainiens 1914 et White Ward ne pourront se produire au Hellfest qui se tient du 15 au 18 juin à Clisson.

Sur sa page Facebook, le groupe White Ward explique à ses fans les raisons de cette annulation. « Mes amis, faute de progrès dans la situation concernant l’obtention de voyager en dehors d’Ukraine en temps de guerre, nous sommes obligés d’annuler notre participation au Hellfest », écrivent ses membres, présentant leurs excuses « aux organisateurs et à ceux qui nous attendaient au festival. » Le groupe en profite au passage pour étriller dans son post le voisin russe. « Merci aux trous de merde russes d’avoir détruit la vie des Ukrainiens », écrivent-ils.









Tout aussi revendicatif, le groupe 1914 explique aussi sur sa page Facebook qu’il est « impossible de représenter l’Ukraine dans le monde cet été. » « Merci à tous les supporters, à ceux qui attendent et croient en nous. On se voit tous après la victoire », a réagi le groupe, taclant également le ministre ukrainien de la Culture. « J’espère que bientôt vous cesserez d’exister en tant que relique stupide et rudiment soviétique bureaucratique », écrivent les membres de 1914.