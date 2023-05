Un monde inconnu peuplé de pièges. Voilà ce que découvrent de nombreux parents en cherchant un contenu vidéo pour leur enfant. Sur la plupart des plateformes de streaming, le choix est souvent très large et peut donc se révéler compliqué.

C’est en partant de ce constat qu’est née l’idée de Hopikid. Soit une nouvelle application, et site Web, dédiée aux 3-14 ans, où tout n’est pas mélangé mais trié de façon que n’importe quel public ne tombe pas sur n’importe quoi.









« Notre différence par rapport aux autres, c’est qu’on offre un service supplémentaire », détaille sa fondatrice installée en Alsace, Nancy de Méritens. « On va pouvoir très facilement trouver un film ou une série, selon l’âge de l’enfant. Et à cela, on ajoute un guide parental qui permet de savoir s’il y a des scènes problématiques dans le contenu. Par exemple, s’il y a une sorcière qui peut faire peur, on le note. »

Concrètement, cinq classes d’âges ont été retenues : 3 à 5 ans, 5 à 7, 8 à 11, 12 à 14 et grands enfants. « Et on peut aussi rechercher selon des critères. De temps, d’intérêts… Pour les plus petits, il ne faut souvent pas que ce soit trop long. Et si quelqu’un aime les chevaux, il peut trier selon ses goûts. Nous avons même des contenus en version originale sous-titrée, une demande de parents. »

« On ne vend pas des séries au kilo »

Au total, le catalogue est composé d’un peu plus de 2.000 heures de programmes, « dont un tiers de films ». Loin de certaines plateformes généralistes, comme le géant américain du streaming Netflix. « Nous ne sommes pas du tout en concurrence. On ne vend pas des séries au kilo, mais des services ! Et si les gens veulent un contenu très précis comme un film qui viendrait de sortir, on propose aussi un service de VOD », insiste l’ancienne responsable des acquisitions film chez TF1 Vidéo, qui s’est lancée dans le projet en 2020, avant la mise en ligne en février.

L’entreprise compte désormais huit salariés répartis en Alsace avec un siège social à Strasbourg. Pour combien d’abonnés ? Nancy de Méritens ne souhaite pas communiquer sur des chiffres précis. « Mais il y a une croissance régulière de trafic depuis le début et on vise 100.000 abonnés d’ici un an et demi. » A 7,99 euros par mois, avec le premier en essai gratuit, ou 79,99 euros par an.

L’application est facilement accessible depuis n’importe quelle box et télévision, ou directement sur le site Internet. Ou les trois simultanément. « On ne contrôlera pas par l’adresse IP », promet la fondatrice en référence aux dernières restrictions voulues par Netflix. Vraiment, Hopikid ne peut pas y être comparé.