Attendre d’Eric et Ramzy qu’ils se plient (sérieusement) à l’exercice médiatique de l’interview, c’est bien. Ne rien en espérer, c’est mieux. On a écouté d’une oreille distraite les mises en garde. Honnêtement, l’occasion était trop belle pour ne pas être saisie. Dix minutes d’interview sur la Croisette. D’autant qu’il fallait obtenir une réponse, capitale : Pourquoi TikTok, réseau social plébiscité par les adolescents, a-t-il misé sur le duo de quinquagénaires durant le festival ?

« Alors ça, ça me met sur le cul », peste ironiquement Ramzy. « J’annule cet article. Mon avocat va tout faire pour éteindre ce magazine, enchaîne Eric, faussement contrarié à l’idée de se faire traiter de vieux. C’est une dinguerie ! » Rires assurés. Mais le cœur du sujet, lui, n’a même pas été effleuré.

Depuis La Tour Montparnasse infernale, plus de 20 ans se sont écoulés. La sortie du premier épisode de la série H date d’octobre 1998. Le public du tandem devenu iconique au gré des succès et des flops a pris de l’âge. Eux aussi. Pourtant, ces dernières années, leurs apparitions communes séduisent une nouvelle frange de fans, qui n’était parfois pas née lors de leurs premières scènes. Des exemples ? Invités il y a trois mois par Squeezie, les deux humoristes « cassent » YouTube, à grands coups de fous rires. Les commentaires élogieux pullulent, le compteur s’affole : 19 millions de vues. Soit à peu près autant que lors d’une autre vidéo datant de quelques années avec d’autres noms populaires chez les très jeunes, McFly et Carlito.

« Ils n’ont jamais rien calculé »

Pour tenter d’obtenir la recette de leur élixir de jouvence, il a donc fallu sonder des proches, à défaut d’obtenir des pistes de la part des intéressés. Et, à en croire Melha Bedia, 32 ans, « la sœur à Eric et Ramzy » comme elle se présente sur Instagram, il n’y a justement pas de recette. « Ils n’ont jamais rien calculé, et d’ailleurs, ils ne comprennent pas que des humoristes de ma génération puissent penser autant à la stratégie. Leur code, c’est d’être sincèrement drôle et de vouloir faire rire toutes les générations, sans distinction. »

Chez TikTok, en recherche de « créativité » et « d’authenticité », la greffe a instantanément pris. « Qui de plus authentique que le duo Eric et Ramzy ? Leur compte a connu un incroyable succès et cumule en à peine trois semaines près de 900.000 abonnés ! Certaines de leurs vidéos ont même passé le cap du million de vues, avec des commentaires d’utilisateurs ravis de les voir arriver sur TikTok », s’est félicitée Marlène Masure, directrice générale des opérations TikTok France et Benelux.

Invité de « Cannes La Disco », l’émission TikTok animée par les deux troublions, Franck Gastambide, accusé par Eric de lui avoir « volé » Ramzy, a pu observer de près la résurgence du duo. « Quand ils commencent à te charrier, tu te mets en boule et t’attends que ça passe. C’est une alchimie historique, ils sont en Bluetooth. C’est une hydre à deux têtes qui se répond automatiquement, sans aucun calcul. Ce qui est assez fou, c’est qu’ils sont les premiers surpris de l’engouement malgré les générations qui se succèdent. »

Les jeunes affluent, le duo s’adapte

Une surprise non feinte, d’autant que les ficelles techniques des réseaux sociaux ne sont pas forcément assimilées. En pleine écriture pour des projets humoristiques à venir, Melha Bedia se transforme en assistante numérique pour son grand frère. « L’autre fois, il m’a appelé pour me demander comment reposter un contenu, il se gourre souvent. C’est un peu un vieil oncle à qui tu viens de mettre le Wi-Fi, se marre la comédienne. Nous, l’entourage proche et jeune, on sert aussi de veille. On leur apprend que leurs vidéos cartonnent. Ils sont vraiment étonnés à chaque fois. Pour eux, c’est juste leurs conneries habituelles ».

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Chez les deux comiques, pas de calcul, certes. Mais Eric et Ramzy s’adaptent. « Je filme souvent des inconnus. Sur un tournage, la clé, c’est qu’Eric met tout le monde en confiance, ça rend les autres meilleurs, commente Morgan Niquet, créateur de la chaîne Youtube Morgan VS (1,3 million d’abonnés). On a goûté du rhum aux Antilles et on s’est lâchés, tout en restant respectueux. Moi, mon public est composé de très peu de mineurs. Je pense qu’avec Squeezie, il n’a pas tenté les mêmes blagues. »

Pour le créateur de contenu, qui s’apprête à tourner à nouveau avec Eric dans quelques semaines, la force de l’humour labellisé Eric et Ramzy est qu’il s’exporte partout. « Ramzy, il se met les gens dans la poche en cinq minutes, dans toutes les langues et peu importe les milieux. C’est une vraie gymnastique, abonde Franck Gastambide. On a clairement affaire à des légendes de l’humour français. Ce qui le prouve, c’est leur longévité. » Et justement, Eric et Ramzy semblent en mesure de révéler leur élixir de jouvence : « Le matin, un Martini on the Rocks, avec un jaune d’oeuf. »