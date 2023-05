Une réplique façon Chauvet et Lascaux, et maintenant une bande dessinée. Un an après l’inauguration de la réplique de la grotte Cosquer, l’aventure de cette fabuleuse découverte réalisée dans les fonds marins du littoral marseillais en 1985 par Henri Cosquer se raconte en BD.

Ce sont les éditions Turtle, basées à Hyères, qui ont porté le projet. Les dessins sont signés de Dominique Serafini, un ami d’Henri Cosquer qui avait pu participer aux premières plongées d’exploration de cette grotte aux étonnantes peintures rupestres dont l’accès se fait par 36 mètres fonds dans les Calanques. Les textes sont l’œuvre de Thierry Felix.

Une narration plus complète

« La bande dessinée est le meilleur moyen de raconter cette histoire en entière », a commenté Henri Cosquer qui avait filmé la grotte préhistorique et ses peintures. « Il est difficile de rendre les volumes par l’image », avait jugé le découvreur de cette grotte. A l’inverse, le dessin permet cette juste restitution ainsi qu’une narration plus complète, impliquant également les autres personnes qui ont aidé Henri Cosquer dans cette découverte d’une vie.