Il pousse un soupir de soulagement et semble ne pas en revenir. Ce jeudi, Aurélien vient de répéter sur le plateau de « The Voice ». Sa voix de ténor était puissante et les fausses notes absentes. Personne ne pourrait deviner qu’il souffre d’une laryngite depuis deux jours. « J’ai été très bien entouré. Ma coach vocale, Nathalie Dupuy, a appelé un des meilleurs ORL de Paris hier, il a pu me prendre en urgence », nous glisse le trentenaire, qui pense être rétabli pour disputer la demi-finale du télécrochet, ce samedi soir, sur TF1.

Lors de l’étape précédente, celle des « super cross battles », Mika, bluffé par sa prestation sur Caruso, lui a dit de se préparer car sa vie allait changer. « Zazie m’avait dit la même chose après mon audition à l’aveugle », rappelle Aurélien qui, pour l’instant, a l’impression d’avoir « la même vie qu’avant ».

Père de deux enfants, il a lâché son emploi de magasinier parce qu’il était obligé de prendre des congés sans solde pour poursuivre son aventure artistique en enchaînant les allers-retours entre Saint-Pierre-de-Clairac (Lot-et-Garonne) et la capitale. Et puis l’organisation de la vie familiale devenait compliquée. « Je me suis dit qu’à 34 ans, c’était le moment ou jamais », confie-t-il.

« Souvenir monstrueux »

Lorsqu’il a passé sa première audition sur le plateau, l’automne dernier, il était déjà bien content d’être arrivé jusque-là. Se retrouver sous les projecteurs, dans le décor qu’il voyait jusque-là à la télé, et être écouté par Zazie, Amel Bent, Vianney, Bigflo et Oli, c’était déjà « un truc de dingue », la promesse d’un « souvenir monstrueux ». Puis, en s’imposant de « battle » en « cross battle », il a commencé à croire en son rêve plus fortement.

Il doit sa place en demi-finale à Mika, qui a fait pencher la balance de son côté lors de la « super cross battle ». Le public présent dans le studio, qui complétait les votes, avait majoritairement plébiscité son adversaire, le redoutable Lummen Nae.

« Je me suis remis en question. Je me suis dit que je n’en avais peut-être pas fait assez. Et puis, lui, c’était un beau gosse, moi, je ne ressemble à rien », raconte-t-il. Mais Aurélien ne s’appesantit pas sur ce résultat. Il sait que samedi la configuration sera différente car les téléspectateurs voteront « pour un parcours », en ayant une vue d’ensemble de ce que les demi-finalistes ont proposé d’émission en émission.

« Un mélange de plein de styles »

Seul « rescapé » de l’équipe de Zazie, il essaie de gérer son stress au mieux, de ne pas se mettre trop de pression. Pour cela, il repense au moment qu’il a vécu au Parc Astérix, le week-end dernier. Avec ses acolytes de « The Voice », il a chanté pour des enfants malades lors d’un concert organisé avec l’association Petits Princes. Une épiphanie : « Ça m’a bouleversé. on était face à face avec ces petits qui avaient les yeux pleins d’étoiles. J’ai compris à quel point la musique pouvait être un partage. On ne fait pas que chanter, on diffuse des émotions le temps d’une chanson. »

Ce samedi soir, il interprétera un morceau « plus moderne » que ceux qu’il avait l’habitude de proposer jusque-là. Il ne connaissait pas le titre il y a encore quelques semaines mais il y voit l’opportunité de prouver qu’il peut « montrer autre chose ». Aurélien définit son registre comme « un mélange de plein de styles ». « Je prendrais Queen, Florent Pagny, Andrea Boccelli et les sons puissants du dernier album de Muse et je les mettrais dans un shaker », avance-t-il pour décrire à quoi pourrait ressembler son premier album. Mais avant de faire goûter ce cocktail, il a un apéritif à servir sur TF1.