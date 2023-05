La légende du rock’n’roll est morte. Tina Turner s’est éteinte à 83 ans, selon un communiqué publié sur son compte Instagram officiel ce mardi soir. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner », indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait « derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique ». L’occasion de revenir sur la carrière de la star et de découvrir cinq choses qu’on ne savait pas sur la diva.

Une survivante de violences conjugales

Née Anna Mae Bullock, elle est découverte et rebaptisée Tina par le pianiste et guitariste Ike Turner, leader du groupe blues Kings of Rythm qui devient son époux dans les années 1960. Rapidement, la jeune femme subit des violences de son mari. Enceinte, elle est frappée avec un embauchoir alors qu’elle lui demande de ne pas partir en tournée. « La torture a commencé et ne s’est jamais arrêtée. Mais pourtant j’avais de la peine pour lui », explique-t-elle dans le documentaire signé Daniel Lindsay et T.J. Martin. Grâce au bouddhisme, elle a le courage de se libérer de cette emprise en 1976.

Dans le Guinness des records

Interprétant des tubes comme Proud Mary ou The Best, l’artiste pionnière a su enflammer les foules à travers le monde avec sa voix inimitable et son jeu de scène explosif. Elle a fait son entrée dans le livre des records en 1988. Comme le rappelle un article du Monde, elle s’est produite au stade Maracana à Rio de Janeiro devant 180.000 personnes, le plus grand concert payant jamais donné.

Elle perd ses deux fils

Raymond Craig Turner et Ronnie Turner sont morts respectivement en 2018 et 2022. Son aîné, Craig, s’est suicidé tandis que le deuxième, né Ronald, également musicien, est mort d’un cancer. « Ronnie, tu as quitté le monde bien trop tôt. Remplie de douleur, je ferme les yeux et pense à toi, mon fils adoré », la chanteuse avait écrit sur Instagram à l’heure de la mort de son deuxième fils.









Afida Turner était sa belle-fille

L’ancienne candidate de Loft Story a été mariée pendant quinze ans à Ronnie Turner, le fils cadet de la star. Afida Turner a rendu hommage à sa « belle-mère » sur Instagram. « Je parlais justement de toi il y a cinq minutes, avant d’arriver à Nice. Combien elle aimait le sud de la France. Reste en paix belle-maman : avec Craig et Ronnie », a-t-elle écrit accompagné d’une photo où on voit l’influenceuse poser avec Tina Turner.









« Drunk in love » fait référence à Tina Turner

Beyoncé et Jay Z font directement référence à Tina Turner et aux violences conjugales dont elle a été victime dans le titre Drunk in love chanté en duo par le couple en 2013. « I’m Ike, Turner, turn up/Baby no I don’t play/Now eat the cake, Anna Mae/I said eat the cake, Anna Mae », entonnent-ils. [Je suis Ike, Turner, viens/Bébé, non je ne joue pas/Mange le gâteau, anna Mae/J’ai dit mange le gâteau, Anna Mae] Ils font référence à une scène du biopic sur Tina Turner où on voit Ike Turner ordonner à la chanteuse, en plein apogée, de manger le gâteau qu’il a commandé avant de devenir violent.