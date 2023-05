Le couperet est tombé. Depuis mardi, il est impossible de partager son compte Netflix avec des personnes « en dehors de [son foyer] », a annoncé le géant américain. Après le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore le Portugal, cette mesure prend désormais effet dans plus d’une centaine de pays, dont la France et les Etats-Unis. « Plus de 100 millions de foyers partagent leur compte, ce qui affecte notre capacité à investir dans de grands films et séries télévisées », expliquait la plateforme dans un communiqué en février dernier, rapporte l’AFP.

Concrètement, vous ne pourrez plus gratter les mots de passe de vos amis (et inversement) afin de vous connecter à leur profil et profiter à l’œil de leur abonnement. Et si vous le tentez quand même (on sait que vous le ferez), la connexion échouera et la personne titulaire du compte recevra un mail pour un petit rappel à l’ordre : « Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c’est-à-dire votre foyer ». Comment faire alors ?

« Transfert de profil » et ajout d’abonnés

Impossible de flouer Netflix qui, grâce à des infos comme l’adresse IP ou l’identifiant de votre appareil, déjouera vos tentatives et comprendra tout de suite que vous ne vivez pas sous le même toit que le titulaire de l’abonnement.

Pour ceux qui jusque-là squattaient les mots de passe des autres, deux solutions s’offrent à vous. La première est celle du « transfert de profil ». Si vous disposiez d’un profil sur un compte qui ne vous appartenait pas, Netflix vous propose de le transférer sur votre propre compte, en payant votre propre abonnement. Enfin, pour les amoureux du partage, la plateforme offre aussi la possibilité à l’utilisateur principal « d’ajouter un abonné supplémentaire » pour 5,99 euros par mois.

Que va-t-il se passer si vous avez bien souscrit à un abonnement mais que vous souhaitez vous connecter à la plateforme en dehors de votre foyer ? Pas de panique, vous ne serez pas assignés à résidence pour finir vos saisons de L’Agence ou de Nouvelle école. Comme c’était déjà le cas auparavant, la plateforme repérera si vous êtes oui ou non connecté à votre propre compte via un « appareil de confiance » (votre ordinateur portable ou votre smartphone, par exemple).

Et vous, comment allez-vous gérer cette fin des partages de comptes ? Cette mesure dissuasive vous persuadera-t-elle de souscrire à votre propre abonnement ? Adhérerez-vous à ce nouveau partage payant ? Ou au contraire, risquez-vous de tourner définitivement le dos à la plateforme pour aller voir ailleurs ? Racontez-nous.