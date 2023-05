Cyril Hanouna s’en est pris à Complément d’enquête lundi. Dans Touche pas à mon poste sur C8, le présentateur vedette a menacé le magazine d’investigation de France 2 qui travaille sur un portrait de lui depuis le mois de janvier.

« Ce Complément d’enquête, je vous le dis ce soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin de Complément d’enquête derrière, parce que je vais mettre mon nez dedans et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, je fais souvent tout péter », s’est-il vanté en pleine émission.

Dans la foulée, ce mardi, l’émission de France Télévisions a répondu sur Twitter. « Non Bernard Montiel et Cyril Hanouna, Complément d’enquête ne paie pas ses témoins. Mais comme on n’est pas rancuniers, on vous réitère notre demande d’interview ».





Non @bernard_montiel @Cyrilhanouna #ComplementDenquete ne paie pas ses témoins.



Mais comme on n’est pas rancuniers, on vous réitère notre demande d’interview. 🙂 — Complément d'enquête (@Cdenquete) May 23, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Sur le plateau, Cyril Hanouna et son chroniqueur Bernard Montiel avaient laissé entendre que les journalistes de France 2 étaient prêts à payer pour avoir des témoignages. Avant d’expliquer que l’information était encore à vérifier.