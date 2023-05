L’Hérault est une terre de tournages particulièrement fertile. Depuis que TF1 et France Télévisions ont posé leurs caméras dans le département, il y a six ans, pour mettre en boîte leurs feuilletons quotidiens, l’écosystème audiovisuel local n’a cessé de pousser. Dans l’Hérault, devenu une destination privilégiée pour les productions françaises comme étrangères, les tournages de séries et de films en tout genre ne désemplissent pas.

Et ce n’est sans doute rien, à côté de ce qui se trame, dans le coin. Les promoteurs immobiliers GGL et Spag construisent, en effet, près de Montpellier, Pics Studio, un pôle de création cinématographique d’une envergure rare en France : à Saint-Gély-du-Fesc, Pérols, et Fabrègues, trois sites, qui sortiront de terre à partir de 2024, proposeront plus de 16.000 m2 de studios de tournage, mais aussi d’ateliers de décoration, de loges, de lieux de post-production, de salles de montage, de loueurs de matériel ou d’écoles spécialisées. « L’idée, c’est qu’une fois que les sociétés de production s’installent à Pics Studio, elles ont tout à portée de main, c’est plus efficace », explique à 20 Minutes Alain Guiraudon, fondateur du groupe GGL et président du futur studio héraultais.









La France à la bourre, dans l’industrie cinématographique mondiale

Les deux groupes ont investi environ 200 millions d’euros pour créer ce mastodonte audiovisuel. Et s’ils ont parié autant, c’est qu’il y a de fortes chances que l’engouement soit fort, autour de ce nouveau projet. « Pour satisfaire la commande de contenus au niveau mondial, il faudrait 2.000 studios, dans le monde, et il n’y a que 1.000, explique Sébastien Giraud, le directeur d’exploitation de Pics Studio. En France, il y a quelques studios, mais encore trop peu, par rapport à nos voisins allemands ou anglais. Il doit y avoir 50.000 m2 de plateaux dans l’Hexagone, contre environ 700.000 en Angleterre. »

On est donc très la bourre. En 2019, le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) avait pointé l’énorme retard de l’industrie du septième art, en France. La construction de Pics Studio permettra de corriger, un peu, cet écart considérable. Car la France est attirante, pour les producteurs. Les décors naturels sont infinis. Les crédits d’impôts, pour les tournages sur le sol français, sont élevés. Et enfin, les plates-formes ont l’obligation de redépenser, sur le territoire, une partie de leurs chiffres d’affaires, dans la création de nouveaux contenus. « Les producteurs sont prêts à tourner ici, les crédits d’impôts sont intéressants, nous avons un savoir-faire redoutable, mais, partout en France… On manque de studios pour les accueillir », poursuit Sébastien Giraud.





Pics Studio sera réparti sur trois sites, à Saint-Gély-du-Fesc, Pérols et Fabrègues. - Dark Matters

Netflix et consorts bientôt dans l’Hérault ?

Il y a donc de fortes chances que Netflix, Disney, Apple, Amazon et consorts tapent à la porte de Pics Studio. Pour l’instant, l’équipe garde secrètes les contacts, qu’elle a eus avec plusieurs monstres de l’audiovisuel. On apprend, simplement, que « des Américains » sont venus, dernièrement, visiter les sites, et qu’ils sont repartis absolument ravis. Il faut dire que, plus qu’ailleurs en France, l’Hérault séduit. Le soleil est omniprésent, les décors sensationnels, la main-d’œuvre, technique et artistique, est très importante. Et les collectivités sont rodées à accueillir des tournages. Certaines, mêmes, comme la région Occitanie, mettent volontiers la main au portefeuille pour séduire les producteurs.

Pics Studio est l’un des lauréats de l’appel à projets La grande fabrique de l’image, dévoilé par Rima Abdul Malek, la ministre de la Culture, le 19 mai, au festival de Cannes. Un label, visant à récompenser les projets qui s’engagent pour booster l’industrie cinématographique en France, quatre ans après le rapport alarmant du CNC.