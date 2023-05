« Une pépite ce projet », « une dinguerie », « la frappe », etc. Ce sont les nombreux commentaires des internautes après la publication de la première vidéo « Sphère », projet de Mind Family, une association toulousaine qui a fait performer de jeunes rappeurs sur les toits de la Ville rose. Autour d’une table ronde, cinq chevaliers de la nouvelle scène française se transmettent le graal de l’impro sur un beat entraînant.

« On souhaitait ouvrir notre association au rap et hip-hop et lancer des artistes locaux. On trouvait que Toulouse manquait un peu de rap », explique Clément Benac, le fondateur de l’association qui souffle sa première bougie. En attendant Big Flo et Oli, le Toulousain réunit alors cinq rappeurs pour un freestyle de vingt-cinq minutes avec une vue imprenable sur la ville. Et ni Jester, Jethro, Lukbtclan, Gocha et Jayakim n’ont eu le vertige pour ce premier épisode très bien accueilli par le public.





« Déplacer le rap là où on n’a pas l’habitude de l’entendre »

« Les gens ont été très contents et ont trouvé le contenu assez propre avec un très bon freestyle. Les artistes ont pu réaliser une performance musicale de trente minutes dans un format libre mêlant rimes multisyllabiques, couplets, et impro. Cette expérience étant pour eux l’occasion de redonner un air frais et une nouvelle forme de visibilité au rap Toulousain. On a eu beaucoup de retours, surtout d’artistes intéressés pour le deuxième épisode. Ce projet n’est pas ouvert qu’aux artistes toulousains mais partout dans l’Hexagone », développe Clément Benac.

Pour la seconde étape, Clément Bénac et son association sont encore ouverts à tout : une forêt, une piscine vide, dans un lieu historique, etc. « L’important est de rendre unique la performance. De faire quelque chose d’original et de déplacer le rap là où on n’a pas l’habitude de le voir et de l’entendre. A Toulouse ou ailleurs, on veut s’ouvrir à tout », ajoute celui qui organise des événements pour promouvoir également des artistes jazz, techno ou encore rock.

S’ils se réservent encore quelques mois pour l’épisode 2, en attendant, les amoureux du rap pourront découvrir IRL les cinq artistes sur la scène du Connexion live le 31 mai, pour un concert exclusif.