Johnny Depp n’aura pas été victime de la cancel culture très longtemps. Le voilà de retour par la grande porte à la Croisette quelques mois après le procès très médiatisé qui l’a opposé à son ex-épouse Amber Heard, sur fond d’accusations de violences conjugales. Ecarté des plateaux de Hollywood, l’acteur monte les marches ce mardi soir pour l’ouverture de la sélection officielle avec Jeanne du Barry réalisé par Maïwenn. Si la grande famille du cinéma assume pleinement la présence de Johnny Depp, cette réhabilitation confère à l’édition 2023 du festival de Cannes un arrière-goût de malaise.

Thierry Frémeaux, délégué général du festival, a tenté d’éteindre la polémique alors que le hashtag #CannesYouNot ( « Cannes, pourrais-tu éviter ») commence à faire parler de lui sur Twitter. « Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux Etats-Unis », a-t-il souligné, expliquant avoir « une seule conduite dans la vie : la liberté de penser, de parler, d’agir dans le cadre de la loi ». « Je suis la dernière personne à pouvoir vous parler de tout ça car, s’il y a une personne au monde qui ne s’est pas intéressée à ce procès très médiatique [entre Johnny Depp et Amber Heard], c’est moi. Je ne sais pas de quoi il s’agit, je m’intéresse à Depp comme acteur ».





« Cinq ans après #metoo, le cinéma français défend toujours les agresseurs »

Pas mieux du côté de Maïwenn, la réalisatrice du film, qui n’a aucun regret sur le choix surprenant d’un acteur américain pour incarner un roi de France. « Avec lui, c’était une telle évidence », indique celle qui lui donne la réplique dans le film. L’actrice est d’ailleurs elle-même prise dans une affaire judiciaire, accusée d’avoir agressé le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel dans un restaurant à Paris. Altercation qu’elle a confirmée dans une interview d’une légéreté déconcertante sur le plateau de Quotidien, la semaine dernière.

Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées depuis l’annonce de la présence de Johnny Depp à Cannes. Quelques jours après la révélation de l’oeuvre qui allait être projetée en ouverture de la sélection officielle, début avril, l’association Osez le féminisme s’est étonné sur Instagram : « Cinq ans après #metoo, le cinéma français défend toujours les agresseurs. (…) [Il] continue de mépriser les victimes de violences et de récompenser les agresseurs ». De son côté, Adèle Haenel, voix du mouvement metoo en France, a vivement critiqué le festival dans une lettre publiée par Télérama la semaine dernière.

Amber Heard exilée en Espagne

« Mais elles et eux toustes ensemble pendant ce temps se donnent la main pour sauver la face des Depardieu, des Polanski, des Boutonnat. Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit, ils préféraient qu’on continue à disparaître et crever en silence. Ils sont prêts à tout pour défendre leurs chefs violeurs », a écrit l’actrice, qui a annoncé arrêter le cinéma dans la foulée. Un collectif d’actrices et d’acteurs a manifesté la même indignation dans une tribune publiée dans Libération ce mardi, jour de la cérémonie d’ouverture du festival.

Parmi les signataires, on trouve : Daphné Patakia, Bastien Bouillon, Jérémie Renier, Camille Chamoux, Agathe Bonitzer, Anna Mouglalis, Julie Gayet, Ophélie Bau, Laure Calamy… « Nous refusons d’être associées aux décisions prises ces dernières semaines. En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le Festival envoie le message que dans notre pays nous pouvons continuer d’exercer des violences en toute impunité, que la violence est acceptable dans les lieux de création », peut-on lire dans la publication.

Forcément, voir arriver Johnny Depp sur la Croisette a quelque chose d’assez cynique. Surtout quand il débarque avec la casquette de réalisateur sur la tête et un projet de biopic de Modigliani avec Pierre Niney et Al Pacino en poche. Sans oublier que, selon des informations de Variety vendredi, Dior a conclu en août 2022 un accord à plus de 20 millions de dollars avec la star américaine pour le conserver en tant qu’égérie de son parfum pour homme Sauvage.

En parallèle, son accusatrice Amber Heard, victime d’une campagne de haine et de désinformation en meute par des groupes masculinistes tout le long du procès, a fini par s’exiler en Espagne, loin des plateaux hollywoodiens et des paparazzis. C’est à se demander qui a été cancel dans cette histoire.