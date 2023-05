C’est probablement le plus important événement de harpes au monde. Et c’est en Loire-Atlantique qu’il se déroule, à Ancenis précisément, à 40 km de Nantes. Entamé depuis jeudi, le troisième festival Harpes au Max se tient jusqu’à dimanche soir*. Une centaine d’artistes venus de dix pays y sont programmés. Avec pour objectif de transporter musicalement les fans mais aussi de convaincre les spectateurs moins aguerris. Car, même si elle est de plus en plus pratiquée, la harpe reste un instrument méconnu affublé de nombreuses idées reçues.

« Je passe ma vie à me battre contre les préjugés », en rigole Jakez François, à la fois directeur artistique du festival, mais aussi fabricant de harpes et harpiste réputé. Il précise : « Il y a cette image de la harpe classique jouée par des femmes de bonnes familles dans le milieu de l’aristocratie. Il y a aussi l’idée d’un instrument très folklorique, un peu breton, popularisé par Alan Stivell. Mais la harpe c’est bien plus que ça ! C’est un instrument présent sur presque toute la planète et qui a traversé les époques. Sa palette de styles est extrêmement variée : ça va de la préhistoire aux musiques médiévales, jusqu'aux créations électroniques les plus modernes. »

Laurent Voulzy programmé au festival

Des artistes célèbres apprécient particulièrement la harpe, comme Lady Gaga, Björk, Stephan Eicher ou Laurent Voulzy, lequel se produira justement en concert ce samedi soir au festival Harpes au Max en compagnie de la harpiste Naomi Greene.

Mais, au-delà du look caractéristique et spectaculaire de l'instrument (40 kg pour le modèle classique), savez-vous à quoi servent les couleurs sur les cordes ? Savez-vous qu’il y avait aussi des pédales ? Savez-vous pourquoi il en existe différentes tailles ? Toutes les explications dans la vidéo ci-dessus.

* Il reste des places à vendre. Tarifs: de 5 à 25 euros