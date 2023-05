« Tu pars où pour le pont de l’Ascension ? - A Hyrule ! » Largement plus stylé que le Luberon ou Arcachon, le royaume de Zelda sera LA destination tendance de ce printemps (et sans doute aussi de cet été). Le nouvel opus des aventures de Link, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, sort sur Nintendo ce vendredi et est très attendu.

Bien sûr, l’intrigue et le game play seront les stars du jeu, mais déjà, de nombreux joueurs et joueuses expliquent que leur première envie sera de découvrir les nouveaux paysages du royaume d’Hyrule. Sur les réseaux sociaux, des fans de la licence annoncent déjà qu’ils vont passer des heures à se balader. Une des obsessions de ces Zeldaphiles sera de « cleaner la map », c’est-à-dire explorer le jeu de fond en comble, plutôt que de finir les missions du scénario.

Zelda est loin d’être le seul jeu à susciter ce genre de commentaires. De nombreux jeux vidéo attirent des joueurs qui veulent avant tout une expérience visuelle, et peuvent en arriver à délaisser le scénario. Red Dead Redemption 2 avait déjà créé un engouement pour ses paysages de western où on peut se perdre pendant des heures. De même qu’Assassin’s Creed. Et vous ? Avez-vous des jeux ou des licences que vous aimez pour les balades qu’elles permettent ? Avez-vous déjà oublié le but du jeu juste pour pouvoir flâner dans ces paysages numériques ? Racontez-nous vos expériences, elles serviront à l’écriture d’un futur article.