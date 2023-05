Une exposition inédite, conçue avec des personnes issues de ces communautés pour permettre de mieux les connaître et ainsi lutter contre les idées reçues. Jusqu’au 4 septembre, le Mucem de Marseille met en lumière l’histoire des populations romani d’Europe, plus grande minorité du Vieux Continent.





Dans « Barvalo », qui signifie « riche » mais aussi « fier » en langue romani, 200 œuvres présentent des parcours et des portraits des Roms, Sinti, Manouches, Gitans et autres gens du voyage. Un parcours souvent semé de stigmatisation, encore aujourd’hui. L’exposition se conclut d’ailleurs par « le musée du gadjo », musée fictif qui caricature les personnes sédentaires, les plongeant ainsi dans les sentiments de ces communautés victimes d’idées reçues et de préjugés.