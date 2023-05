C’est parti pour la chasse au trésor ! Snapchat a révélé ce jeudi 11 mai, les lieux où, dans dix villes du monde entier, dont Paris, les fans de Daft Punk pourront découvrir des expériences inédites en réalité augmentée sur l’application.

Cette opération spéciale fait partie des célébrations organisées par le groupe aujourd’hui dissous pour les 10 ans de son album culte Random Access Memories. Des morceaux inédits sont révélés petit à petit et figureront dans la réédition de l’album, disponible vendredi.

Around the world, around the world

L’expérience en réalité augmentée que propose Snapchat porte sur des extraits inédits et éphémères. L’AR Studio de Snapchat, basé à Paris, a travaillé avec l’équipe créative du groupe pour concevoir ces expériences.

Concrètement, pour découvrir ces extraits, il va falloir commencer par cogiter. Des coordonnées GPS ont été diffusées sur les canaux de communication du groupe. A partir de 10 heures, heure locale dans chaque ville, la chasse commencera. Les villes concernées sont Paris, New-York, Los Angeles, Londres, Berlin, Mexico, Tokyo, Sydney, São Paulo et Buenos Aires

Comment ça marche ?

Une fois le lieu découvert, les fans de Daft Punk devront dégainer leur smartphone et l’application Snapchat pour déclencher l’expérience. Avec la Lens « Daft Punk » du carrousel Snapchat, apparaîtra sur l’écran géant, en réalité augmentée, l’extrait exclusif du clip de Infinity Repeating choisi spécialement pour votre ville

Deux autres expériences en réalité augmentée seront disponibles. En pointant l’appareil photo vers le visuel des casques argent et or de Random Access Memories, de nouveaux casques cristal apparaîtront et le titre Horizon se lancera. « En tournant l’appareil photo vers lui, l’utilisateur pourra aussi enfiler pour la première fois les casques cristal et les observer sous toutes les coutures, tout en écoutant le morceau », précise Snapchat dans un communiqué.

Cette opération sera accessible jusqu au 28 mai, dans six pays à travers le monde, à travers une vaste campagne d’affichage de QR code.