« J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma ». Par ces mots, publiés par Télérama, l’actrice Adèle Haenel annonce stopper sa carrière cinématographique en France. « J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels, et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est », détaille l’artiste, connue pour ses nombreux engagements contre le capitalisme et le sexisme.

Pour faire réagir le monde du cinéma, et la société, Adèle Haenel estime qu’il faut « vocaliser cette alarme » et met le milieu face à sa responsabilité. « Mais elles et eux toutes ensemble pendant ce temps se donnent la main pour sauver la face des Depardieu, des Polanski, des Boutonnat. Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit, ils préféreraient qu’on continue à disparaître et crever en silence », poursuit-elle.

« Je vous annule de mon monde »

En novembre 2019, l’artiste avait révélé auprès de Mediapart avoir été victime d’attouchements et de harcèlements sexuels par le réalisateur Christophe Ruggia, évoquant à l’époque « une question de survie ».









Son départ de la cérémonie des César en 2020, pour fustiger le sacre de Roman Polanski, a été un tournant. « Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité. (…) Je vous annule de mon monde. Je pars, je me mets en grève, je rejoins mes camarades pour qui la recherche du sens et de la dignité prime sur celle de l’argent et du pouvoir », conclut-elle.