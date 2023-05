De notre envoyé spécial à Liverpool (Royaume-Uni)

Pendant que le roi Charles III était couronné, ce samedi, à Liverpool, la vie suivait son cours comme si de rien n’était ou presque. Du côté de la M & S Arena de Liverpool, où la finale de l’Eurovision se tiendra le samedi 13 mai, les répétitions, dont celle de la France et du Royaume-Uni, se sont poursuivies ainsi que le prévoyait le programme.

La ville est fière d’accueillir le concours et elle le montre dans ses rues qui se sont mises au diapason des couleurs bleu, jaune et rose du logo de l’édition 2023. Dans les vitrines, les références eurovisionnesques abondent tandis qu’il faut un œil bien aiguisé pour repérer les évocations du couronnement. Le club de foot et l’héritage des Beatles, autour desquels cette cité du nord-ouest de l’Angleterre a forgé son identité, ont même été relégués au second plan. C’est dire…

« Un devoir »

« Ce n’est pas tous les jours qu’on accueille l’Eurovision », souligne Helen, croisée à l’Eurovision Village, la fan zone au cœur de Liverpool où la cérémonie du couronnement était retransmise sur écran géant ce matin. La mère de famille a voulu « faire d’une pierre deux coups » en venant vivre ici l’événement plutôt que de rester chez elle. Même si Charles n’est pas son « préféré », elle se faisait « un devoir » de suivre cet instant historique parce que « la famille royale fait partie de ce qu’on est, nous Britanniques. »

Philip, 28 ans, venu de Londres pour assister à la compétition musicale affirme être là pour la même raison, en tant que « fan » de la royal family et des « grandes traditions ». Mais il l’admet, il ne ressent pas le même engouement pour Charles III que pour Elizabeth II…





Jill, Lizzy, Katie et Michele se sont retrouvées entre amies à l'Eurovision Village de Liverpool pour suivre le couronnement de Charles III le 6 mai 2023. - F. Randanne / 20 Minutes

A quelques pas de là, quatre retraitées chapeautées aux couleurs de l’Union Jack, s’attablent en déballant paquets de chips et de biscuits. « Charles aurait pu passer directement le relais à William. Avec Kate, ils forment un superbe couple », nous chuchote Michele, cheveux roses et bonne humeur affichée. Son épouse Katie et elles, se disent « pas très royalistes ».

« Camilla n’est pas ma reine »

Elles sont surtout venues à l’Eurovision Village pour retrouver leurs amies. « Je ressens quand même une certaine émotion, concède Michele, parce que c’est un moment historique et la vie est courte, je n’aurais sans doute pas l’occasion de voir un autre couronnement. » En face d’elle, Jill ne peut s’empêcher de pester contre Camilla. « Elle n’est pas ma reine. Diana aurait été parfaite », lâche-t-elle avant de relancer la discussion sur d’autres potins people.

Si l’Eurovision Village s’étend sur un immense espace qui affichera complet lors de la finale du concours, l’assistance ce samedi matin est clairsemée. Quelques centaines de personnes tout au plus ont fait le déplacement. Les applaudissements, lorsque l’archevêque de Canterbury a prononcé les fameux mots « God Save the King » aux alentours de midi, ont été spontanés, mais pas assourdissants.

« A Liverpool, les sentiments à l’égard de la famille royale sont mitigés, nous avait prévenus Helen. Le fait qu’il y ait peu de monde ici reflète bien cette déconnexion. C’est frustrant parce que c’est une occasion qui devrait permettre aux gens de se rassembler. Avec l’Eurovision samedi prochain, ce sera différent : on sera tous réunis. » Cela tombe bien, le slogan de cette édition est « United by music », unis par la musique.