De notre envoyé spécial à Liverpool (Royaume-Uni)

« Je me sens électrique ! » La Zarra va bien et le fait savoir. La représentante de la France à l’Eurovision a repris ce vendredi, après une parenthèse de trois semaines, le marathon médiatique en enchaînant les interviews au Camp and Furnace de Liverpool. Toute de bleu vêtue et tout sourire, la chanteuse a évoqué sa première répétition de la veille sur la scène du concours. « Ça s’est bien passé, a-t-elle assuré à 20 Minutes. Etre dans la salle, voir le props [l’accessoire, une colonne pouvant s’élever à 3 m] sur le plateau, c’est fantastique. Ce que l’on imaginait sur le papier se concrétise. »

L’interprète d’Evidemment avait prévenu précédemment qu’elle s’apprêtait à faire à l’Eurovision quelque chose dont elle a « très peur ». L’artiste voulait donc parler du fait qu’elle effectue en partie sa prestation à plusieurs mètres de hauteur, ce qui implique un petit dispositif de sécurité. « Le petit geste consistant à me détacher et à me rattacher, c’est ce que je redoute le moins, a-t-elle souri. Il y a plein de choses à penser : les regards caméra, le positionnement, la lumière, mais à force de répéter, ça va rentrer. »

« On veut tous que ça marche et c’est beau à voir »

Et de poursuivre : « On a du travail à faire, mais tout est fait dans la bonne humeur et l’entrain, on veut tous que ça marche et ça, c’est beau à voir. Tout le monde se donne à 1.000 % donc je suis très confiante. »





Les quelques images issues de sa répétition à huis clos ont été très chaleureusement accueillies. Résultat : sa cote a augmenté du côté des bookmakers qui voient en elle la troisième favorite pour remporter l’Eurovision avec 8 % de chances de victoire.

« C’est assez fou !, a-t-elle réagi. J’ai l’impression que les gens commencent à me découvrir et à apprécier ce qu’on a à leur proposer. Cela me rassure dans le fait que ma prestation sera attendue et donc regardée. » De quoi lui permettre d’aborder sereinement sa deuxième répétition sur la scène qui aura lieu samedi matin.