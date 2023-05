Ses dessins sont passés entre les mains de millions d’enfants et sans doute pas moins d’adultes. Décédé l’an dernier, Jean-Jacques Sempé, le créateur du Petit Nicolas, personnage scénarisé avec Goscinny, a laissé derrière lui une œuvre, moins connue et qui dépasse largement les pérégrinations de son écolier star. Couvertures de magazines, dessins de presse à l’encre de chine, à l’aquarelle, en couleur ou en noir et blanc, dessins d’humour, deux cents de ses œuvres sont exposés à Arles, dans le cadre de la première édition du festival de dessins qui présente 20 artistes.

Frédéric Pajak, éditeur, dessinateur et auteur est le directeur artistique de ce nouveau festival. Pour lui, l’œuvre de Sempé est intemporelle. Il nous explique pourquoi dans cette vidéo pourquoi, dessins à l’appuie.