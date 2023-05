Le jeu vidéo est, depuis toujours, un formidable outil pour apprendre. En parcourant les mondes extraordinaires d’Assassin’s Creed, on se passionne pour la Révolution française, la Grèce antique ou les Vikings. En accompagnant le destin des héros de Soldats inconnus, on découvre l’horreur de la Première Guerre mondiale. Et en volant avec Flight Simulator, on apprend même les rudiments du pilotage. C’est ainsi qu’à Montpellier (Hérault) est né Coulisses. Ce jeu vidéo mobile, téléchargeable gratuitement pour les appareils Androïd sur le Playstore, et sur la plate-forme Itch.io, plonge les curieux dans le monde du théâtre, un univers trop peu abordé par l’industrie vidéoludique.

Le joueur hérite d’une lourde mission : faire en sorte que tout soit prêt, sur la scène, avant que le rideau ne se lève. C’est l’équipe du Domaine d’O, l’un des hauts lieux du théâtre à Montpellier, qui a soufflé l’idée aux étudiants d’Art FX, une prestigieuse école d’animation, de fabriquer ce jeu vidéo. Cette petite aventure dans l’envers du décor est une parfaite occasion pour le joueur de se familiariser avec le théâtre, et de prouver que c’est bien « un art moderne et ludique », confie Julie Peine, chargé de la promotion du Domaine d’O.









Dans la peau d’un régisseur, le joueur doit parvenir à monter une dizaine de décors emblématiques

« Nous avons aussi proposé aux étudiants d’inclure, dans le jeu, la découverte du métier de régisseur », poursuit-il. Choisir ce héros, plutôt qu’un comédien ou un metteur en scène, c’est, pour le Domaine d’O et les étudiants d’Art FX, une manière de montrer que sans ses métiers de l’ombre, la magie n’opérerait pas. Mais dans Coulisses, on apprend, aussi, des tas d’expressions propres au théâtre. Ainsi, en parcourant les niveaux, on découvre ce que signifie « faire sa salade », « troisième dessous », ou « enfant de la balle », des formules qui renvoient aux grandes heures du spectacle vivant.

Mais ce mini-jeu, c’est avant tout une multitude de petits casse-tête, que le joueur doit résoudre. Dans la peau d’un régisseur, le casque vissé sur la tête, il doit parvenir à monter une dizaine de décors emblématiques (de Beckett, Shakespeare, ou Molière), avant que les trois coups ne retentissent. Pour cela, il doit venir à bout de petits puzzles. « Le joueur doit se frayer des passages, sur la scène, pour atteindre la guinde, la corde qui permet d’ouvrir le rideau, explique Morgane Getrey, l’une des étudiantes de la promotion d’Art FX qui a supervisé la création de ce jeu vidéo mobile. Il y a plusieurs petites épreuves, comme, par exemple, activer un levier, pour soulever un escalier qui bloque le chemin, grimper sur une plate-forme, etc. C’est une manière d’apprendre, en s’amusant. »





Le jeu vidéo Coulisses propose au joueur des mini-puzzles à résoudre. - Coulisses

Un petit jeu de piste, dans la vraie vie, pour clore le jeu

Au-delà de l’initiation au monde du théâtre, Coulisses, qui a demandé cinq mois de développement aux étudiants d’Art FX, est né, aussi, d’une volonté de faire découvrir le Domaine d’O, devenu un formidable écrin pour le spectacle vivant. Le jeu se déroule, en effet, sur la scène du théâtre Jean-Claude Carrière, et à l’amphithéâtre d’Ô. Et « pour terminer le jeu, il faut se rendre au Domaine d’O, et venir à bout d’un petit jeu de piste, pour trouver un mot de passe, caché au pied d’une statue », confie Julien Peine.

Coulisses, qui adopte un look résolument cartoon, est à mettre dans toutes les mains, à partir de 8 ans, précisent les concepteurs. « Mais lors du festival Saperlipopette, des enfants de 5 ans l’ont testé, et je dois dire qu’ils se sont bien mieux débrouillés que nous ! », sourit le responsable de la promotion du Domaine d’O. Mais les grands enfants, passeront, eux aussi, sans aucun doute, un bon moment sur les planches.