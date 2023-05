Ils craignaient d’être sacrifiés en raison de la tenue des JO à Paris qui va mobiliser massivement les forces de l’ordre. Mais les principaux festivals sont désormais rassurés et pourront bien se tenir à l’été 2024, comme l’a confirmé en décembre la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. Les organisateurs devront toutefois ajuster leurs dates pour ne pas tomber en même temps que les Jeux olympiques, qui se tiendront dans la capitale du 26 juillet au 11 août.

Se tenant chaque année début août, le festival Interceltique de Lorient a donc revu sa copie et repoussé son ouverture d’une semaine. L’an prochain, le FIL, plus grand rassemblement mondial des cultures celtiques, se tiendra donc du 12 au 18 août. « C’est la proposition que nous avons actée et proposée au ministère. Nous attendons son acceptation qui devrait intervenir sous peu », précise Jean-Paul Kihl, président du festival, dans les colonnes de Ouest-France.

Sept jours au lieu de dix jours

Décalée, l’édition 2024 de l’Interceltique se tiendra également dans un format réduit puisqu’elle durera sept jours contre dix jours habituellement. Cet été, le festival Interceltique de Lorient se tiendra du 4 au 13 août.









Pour sa 52e édition, l’évènement mettra à l’honneur l’Irlande. Suzanne Véga, I Muvrini et Hubert-Félix Thiéfaine seront notamment à l’affiche