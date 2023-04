Son œil de photographe s’est définitivement fermé. Hugues Vassal, cofondateur de l’agence Gamma et photographe attitré d’Edith Piaf, s’est éteint, lundi, à son domicile de Tours (Indre-et-Loire), à l’âge de 89 ans, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de sa fille. « Il est mort paisiblement, endormi sur son bureau après avoir travaillé sur son prochain livre », a déclaré à l’AFP sa fille adoptive Solène, confirmant des informations des médias locaux.

Hugues Vassal, qui aurait eu 90 ans le 17 juin, avait débuté sa carrière comme photographe de presse à France Dimanche en 1953. Il s’est ensuite spécialisé dans la photographie des stars du show-business, de Johnny Hallyday à Brigitte Bardot.

En 1957, il rencontre et devient l’ami d’Édith Piaf, qui lui demandera d’être son photographe attitré. Hugues Vassal continuait, ces dernières années, d’animer des expositions et des conférences sur la chanteuse, à laquelle il a consacré plusieurs livres. En 1966, il a cofondé l’agence de photoreportage Gamma, avec entre autres Gilles Caron et Raymond Depardon.

Une photo symbole en Afrique du Sud

Il publie des reportages sur le Shah d’Iran, Richard Nixon ou Anouar el-Sadate, mais c’est une photo réalisée en 1969 en Afrique du Sud qui fera le tour du monde. Dans un stade, près de la mine d’or de Bloemfontein, une corde sépare les spectateurs blancs des spectateurs noirs. Cette photo est devenue un symbole de la lutte contre l’apartheid.

« C’est l’une des plus belles photos de ma carrière », témoignait Hugues Vassal le 9 octobre 2022, à l’hôtel de ville de Tours, en présence du photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, venu lui remettre la médaille de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. « Hugues Vassal m’a donné ma première carte de travail. Pour l’immigré que j’étais, c’était la chance de ma vie : celle de pouvoir rester en France », avait alors déclaré Sebastião Salgado.

Une cérémonie religieuse est prévue le 22 mai à Grasse (Alpes-Maritimes) où est décédée Edith Piaf. Un autre hommage est prévu à Tours le 24 juin.