Voici le top 5 des marques de jeux vidéo préférées des Français

Alors que Super Mario Bros, le film cartonne au box-office, la marque qui a créé le plus célèbre plombier new-yorkais est en tête du top 5 des marques de jeux vidéo préférées des Français. En effet, Nintendo trône à la première place de ce classement* établi par Marque préférée des Français que 20 Minutes vous dévoile en exclusivité. Le podium est complété par PlayStation et Xbox.

Aux quatrième et cinquième places, on retrouve les éditeurs de jeux vidéo Ubisoft, à qui on doit Rayman, Les Lapins Crétins, Assassin’s Creed ou Just Dance, et Electronic Arts, célèbre pour le jeu de foot FIFA ou pour SimCity.

