« La peau fine est une enveloppe », « Interfears » et « Incarnations, le corps dans la collection ». Ces trois expositions en cours au musée d’art contemporain (Mac) de Lyon ont en commun le thème du corps. L’occasion de proposer une visite libre, « inédite » et nocturne jeudi. Elle est ouverte à toutes et à tous à une seule condition : être nu.

Dès 18 h 30 et jusqu’à 20 heures, une équipe de médiation sera présente pour renseigner les visiteurs. Un pot sera ensuite offert par la Fédération française de naturisme Rhône-Alpes pour « partager [ses] impressions sur les expositions », indiquent les organisateurs dans un communiqué. « Notre idée est d’interroger la question du corps dans l’espace, de voir comment un corps interagit face à d’autres corps », a répondu le musée, interrogé par Le Figaro.









Le concept avait déjà été testé en 2022, à la Sucrière, également pour une exposition en lien avec le corps. D’après Frédéric Martin, président de la fédération naturiste régionale, « tous les gens présents [avaient] été bluffés par la différence qu’il y a entre visiter l’exposition habillé ou nu ».

Pour vivre cette expérience naturiste d’une heure et demie, la place (à 11 €) est à réserver en ligne sur le site du Mac.