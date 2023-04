Il n’y a pas qu’en France que la préparation à l’Eurovision défraye la chronique. Si, vendredi, au micro de Sud Radio, Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation tricolore s’est indignée de ce qu’elle appelle un « lynchage médiatique » à l’égard de La Zarra, du côté des Pays-Bas, la situation n’est pas non plus sereine. Voire, moins.

Les représentants néerlandais, Mia Nicolai et Dion Cooper, 27 et 29 ans, sont dans le viseur de la presse de leur pays. « Ces dernières semaines, la couverture médiatique de leur participation alterne entre le négatif et le vitriol », résume Renske ten Veen sur Wiwibloggs, l’un des sites anglophones de référence sur le concours.





Le duo de chanteurs, avec sa chanson Burning Daylight, doit participer à la première demi-finale du 9 mai à Liverpool (Royaume-Uni) afin d’espérer se qualifier pour la finale du 13 mai. Leurs compatriotes journalistes estiment que c’est loin d’être dans la poche. « Il va falloir un miracle » écrit Metro, citant une spectatrice. « Comment deux artistes inexpérimentés ont-ils pu être lancés dans la compétition de l’Eurovision en étant si mal préparés ? », s’interroge Het Parool. « Dion et Mia musicalement dans le brouillard : est-il encore temps d’arranger les choses », se demande de son côté RTL Nieuws.

« Nous savons ce qui ne va pas, tous les Pays-Bas l’a vu »

En cause, notamment, la médiocre performance délivrée lors du pré-concert Eurovision de Madrid (Espagne), le 8 avril. Un porte-parole d’Avrotros, l’équivalent néerlandais de France Télévisions, a expliqué dans la foulée que les fausses notes étaient dues à « un problème d’oreillettes, dont ont pâti plusieurs autres artistes » - parmi lesquels la représentante de la France, La Zarra. « Nous restons confiants pour Mia et Dion, nous les avons souvent entendus chanter ensemble et savons à quel point ils sont bons », a ajouté le diffuseur.

La semaine suivante, lors du show Eurovision in Concert à Amsterdam - celui d’où La Zarra s’est retirée - Mia Nicolai et Dion Cooper n’ont pas été plus convaincants. Les réseaux sociaux et les médias ne les ont, une nouvelle fois, pas épargnés. Eric van Stade, le directeur général d’Avrotros a tenté de jouer les pompiers, mais n’a pas évité les propos pyromanes, admettant par exemple que parmi les critiques négatives, « beaucoup sont justifiées ».

« Nous savons ce qui ne va pas, tous les Pays-Bas l’a vu. L’équipe artistique continue à travailler sur les points à améliorer pour aboutir à la meilleure performance vocale », a-t-il déclaré à RTL Boulevard lundi dernier. Il a assuré que « le bon choix » avait été fait en sélectionnant le duo pour l’Eurovision. Puis, il a précisé : « Nous voyons que le pas à accomplir jusqu’à la grande scène est beaucoup plus grand que les années précédentes où nous avons travaillé avec de jeunes talents. »

Le comité de sélection tangue

En 2019, les Pays-Bas avaient effectivement remporté l’Eurovision grâce à la chanson Arcade de Duncan Laurence qui venait tout juste de remporter l’édition locale de The Voice. Cet artiste a collaboré avec Mia Nicolai et Dion Cooper lors de la conception de leur chanson. S’il a été beaucoup mis en avant lors de l’annonce de la participation du duo, Duncan Laurence s’est bien gardé de s’exprimer sur le sujet depuis que la controverse a éclaté.

Alors que les deux représentants néerlandais doivent répéter pour la première fois sur la scène de l’Eurovision à Liverpool, les soutiens se font rares. Samedi, ils ont été moqués dans l’émission satirique « Even tot hier » où deux humoristes ont parodié leur chanson pour évoquer un fait d’actualité… tout en enchaînant les fausses notes devant un public hilare.

Jeudi, le chanteur Jan Smit, qui avait coprésenté l’Eurovision 2021 à Rotterdam, a annoncé qu’il quittait le comité de sélection néerlandais des chansons pour le concours. Il ne s’y sentait pas à sa place car il fut le seul à s’opposer à la désignation de Mia Nicolas et Dion Cooper pour le concours. Or, la version officielle affirmait que le choix avait été unanime. Ce retrait n’est pas si anecdotique car Jan Smit sera l’un de deux commentateurs de l’Eurovision pour la chaîne Avrotros. Cela promet pour l’ambiance dans le camp des Pays-Bas à Liverpool.