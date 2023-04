Près d’une vingtaine de personnalités sur la ligne de départ, pour une seule gagnante. Vendredi, pour la nouvelle émission de « Mask Singer » sur TF1, où des personnalités chantent grimées dans des costumes, un nouveau participant a dû se démasquer. Vendredi, les enquêteurs, un jury composé de Michèle Barnier, Elodie Frégé, Kev et Jeff Panacloc, ont assisté aux prestations de la méduse, du husky, du phoenix, du zèbre, de la chenille et donc du lama.

Passe-partout et Jean-Marc Généreux reconnus

La chenille a rapidement été démasquée et il s’agissait… De Passe-partout, star de l’émission Fort Boyard. « J’ai passé un super moment, je me suis bien amusé », a confié André Bouchet, de son vrai nom, en quittant la scène.

L’étau s’est ensuite resserré autour du phoenix et du lama. Ce dernier a interprété plusieurs chansons rock. Son portrait, a donné quelques indices au jury d’enquêteurs : une figurine de jeunes mariés et une carte de France dans son casier, l’année 1987… Derrière le lama se cachait le danseur Jean-Marc Généreux, ancien juré de l’émission « Danse avec les stars ». La semaine prochaine, les téléspectateurs et le jury devront tenter de démasquer une star internationale.