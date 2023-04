Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier (associé à Sète) et Rouen sont les quatre villes finalistes pour être désignées capitale européenne de la culture en 2028, selon un arrêté publié au Journal officiel vendredi.

Le nom des finalistes parmi les neuf candidates (avec également Amiens, Bastia, Nice, Reims et Saint-Denis) avait été annoncé en mars lors d’une cérémonie au ministère de la Culture. La ville lauréate sera connue en décembre. Quatre villes françaises ont déjà tenu ce rôle, Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2014.

Un fonds global de 2,5 milliards d’euros

Lancé en 1985 sous l’impulsion conjointe de la France et de la Grèce, et notamment des ministres de la Culture Melina Mercouri et Jack Lang, le dispositif « Capitale européenne de la Culture » est censé « valoriser le patrimoine et le dynamisme culturel » des villes lauréates. Il doit permettre de stimuler le tourisme culturel, avec l’organisation de nombreuses expositions, festivals, voire la construction de musées. Selon la Commission européenne, il s’agit de « mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et les liens qui nous unissent en tant qu’Européens ».

Jusqu’à trois villes de trois pays européens différents peuvent se voir attribuer ce label chaque année : en 2023, il s’agit de Veszprém (Hongrie), Timisoara (Roumanie) et Eleusis (Grèce). Chaque Etat membre ne peut accueillir la manifestation qu’une seule fois au cours de la période 2020-2033. En 2028, une ville française, une tchèque et une troisième d’un pays restant à déterminer organiseront l’événement. Les villes labellisées bénéficient de fonds du programme « Europe Créative », doté d’un budget global de 2,5 milliards d’euros sur la période 2021-2027.