C’est une petite bombe dans le milieu assez feutré du show-business où on n’aime pas trop parler gros sous. Dans un post publié sur Facebook, l’humoriste Blanche Gardin annonce qu’elle renonce au cachet de 200.000 euros pour participer à la prochaine saison de « LOL : Qui rit sort ! ».



Très très cher Monsieur Bezos,

Je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison... Posted by Blanche Gardin on Thursday, April 20, 2023

« Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne », balance l’actrice de Problemos.

Robots et cadences infernales

Puis elle déroule une série de critiques envers Amazon et son patron Jeff Bezos qui diffusent la série humoristique. Elle reproche ainsi à la firme américaine de ne pas payer ses impôts en France et même de bénéficier « d’1 milliard d’euros de crédit d’impôts alors qu’elle fait 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires », d’utiliser « la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours » ou encore de ne proposer que des « emplois éreintant dans des entrepôts déshumanisés, où on traite les employés comme des robots qu’on essore en leur mettant une pression folle avec des cadences infernales ».

Un réquisitoire féroce qu’elle complète par un appel au maintien du cinéma de salle, par opposition aux plateformes de streaming. « Je n’ai pas envie que dans dix ans plus personne n’aille au cinéma et qu’on soit tous en train de mater des séries sur le canap' en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie », ajoute l’humoriste. Mais cette dernière ne ferme pas la porte à une future participation à « LOL : Qui rit sort ! », à la condition que Jeff Bezos ait « envie de repenser entièrement [son] entreprise ».