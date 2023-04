La saga continue. La star du R & B Frank Ocean, auteur d’une prestation largement décriée dimanche à Coachella, a annulé son autre concert prévu lors du second week-end du festival californien, en invoquant une blessure à la jambe, a annoncé mercredi son agent. Le chanteur, qui n’était plus remonté sur scène depuis 2017, s’est blessé la semaine dernière selon son représentant.

Très attendue, sa prestation de dimanche dans le désert de Californie a commencé avec une heure de retard et a été largement critiquée par le public et la presse musicale. « Après s’être blessé à la jambe sur le site du festival dans la semaine précédant le premier week-end… Frank Ocean n’a pas pu donner le concert prévu, mais il avait toujours l’intention de le faire, et dans les 72 heures, le concert a été remanié par nécessité », a déclaré à l’AFP l’agent de Frank Ocean.

Le chanteur souffre « de deux fractures et d’une entorse à la jambe gauche », a-t-il précisé, et a préféré annuler son prochain concert prévu dimanche pour la soirée de clôture de Coachella, « sur l’avis d’un médecin ».

Une patinoire démontée ?

Lors du premier week-end du festival, Frank Ocean a tourné le dos à la foule pour interpréter son titre « Novacane », et a fait des pauses prolongées entre certaines chansons. La scénographie, remaniée au dernier moment, a aussi suscité la confusion chez les spectateurs. Dans leur podcast Empty Netters, deux anciens hockeyeurs affirment que le chanteur devait être entouré de 200 patineurs mais qu’il a changé d’avis à la dernière minute, et que l’organisation du festival a dû démonter la patinoire dans l’urgence, ce qui a provoqué un retard de près d’une heure.

Du coup, le concert de Frank Ocean s’est terminé aburtement : « On me dit que c’est le couvre-feu. C’est la fin du show, merci à tous ». Certains fans ont cru à une blague avant de partir en colère.

« Concert presque désastreux »

Le magazine américain Variety a jugé le concert « désordonné, décousu et presque désastreux ». Selon ce titre, l’événement « restera probablement comme l’un des plus controversés de l’histoire de Coachella ».

« C’était chaotique. Il y a une certaine beauté dans le chaos », a réagi Frank Ocean, dans un communiqué transmis par son agent mercredi. « Ce n’est pas ce que j’avais l’intention de montrer, mais j’ai apprécié d’être là et je vous reverrai bientôt. »

Dans le programme, Blink-182 semble avoir remplacé le chanteur en tête d’affiche pour la clôture de Coachella dimanche. Le groupe pop-punk a surpris ses fans le week-end dernier, en remontant sur scène avec sa formation originale pour la première fois depuis près de dix ans. Annoncée au dernier moment, cette performance n’était initialement pas prévue dans la programmation du festival. Sollicitée par l’AFP, l’organisation de Coachella n’a pas répondu immédiatement.