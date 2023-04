Encore une belle première pour Annie Ernaux. La romancière française, prix Nobel de littérature 2022, se retrouve pionnière une fois de plus, en étant le premier écrivain non antillais publié de son vivant en créole.

Plas-la paraît mercredi chez Caraïbéditions, traduction de son livre prix Renaudot 1984, La Place. Ainsi l’autrice décrit-elle ses parents tenanciers d’un café-épicerie : « Elle était patronne à part entière, en blouse blanche. Lui gardait son bleu pour servir ». En créole, cela donne : « Manman, abiyé èvè blouz blan a-y si-y, té toutafètman on patwòn. Papa, li té ka gadé blé a travay a-y asi-y pou sèvi moun ».





Le créole est « une langue active »

La traduction est signée Hector Poullet, écrivain guadeloupéen qui fête ses 85 ans le jour de la sortie de l’ouvrage. « Un beau cadeau d’anniversaire ! », dit-il à l’AFP. « Cela fait longtemps que je passe du créole au français et inversement. Traduire Annie Ernaux, c’était stimulant mais pas facile. Elle a un style très spécial. Quand on dit qu’elle écrit simplement, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas plat », ajoute-t-il.

Il en veut pour preuve, dans La Place, la variété des types de phrases, des plus longues aux plus courtes, nominales… un casse-tête. « Une phrase sans verbe en créole, qui n’est pas du tout une langue passive mais une langue active, ça oblige à ajouter des mots ! », explique Hector Poullet.

L’un des regrets du traducteur est de ne pas avoir pu conserver ces « il » et « elle » qui désignent le plus souvent les parents, comme pour mettre de la distance entre la narratrice et eux. Car le créole a le même pronom personnel pour les deux genres. Il a fallu forger des néologismes pour des termes français sans équivalent. Exemple : « C’était l’été » est devenu « Sa té sézon-lété ».

Choix crucial de traducteur

L’initiative de cette traduction est revenue aux éditions Gallimard, qui avaient déjà cédé les droits d’écrivains phares de leur catalogue. Après Tiprens-la (Le Petit Prince) d’Antoine de Saint-Exupéry, Moun-andéwo (L’Étranger) d’Albert Camus, Caraïbéditions a réalisé en 2022 la première traduction mondiale, juste avant l’allemand, de Guerre de Louis-Ferdinand Céline (Ladjè-a), traduit par le Martiniquais Raphaël Confiant.

« Ça m’a fait plaisir que Gallimard propose parce que, d’habitude, c’est l’inverse », commente le directeur général de Caraïbéditions, Florent Charbonnier. « Et Annie Ernaux était d’accord, sachant qu’elle a un droit de regard sur tout ». « J’ai dit oui tout de suite, sans avoir le traducteur. Mais je savais que je le trouverais », poursuit-il.

Le choix est crucial. Cet éditeur avait appris de celui d’Astérix, à une époque où il avait fait traduire en créole une aventure du Gaulois, que les lecteurs de langues régionales étaient d’abord attentifs au nom du traducteur. Il doit faire l’unanimité, et en l’occurrence maîtriser aussi bien le créole de Guadeloupe que de Martinique, l’hybride choisi par Caraïbéditions.

Plus de 10 millions de personnes parlant le créole

Hector Poullet présentait un autre avantage : il a grandi en métropole à la même époque qu’Annie Ernaux, qui a deux ans de moins que lui. Les acheteurs de ces traductions des classiques de la littérature française sont traditionnellement des étudiants et professeurs en créole, des créolophones curieux, et des Antillais qui, s’ils ne lisent pas d’habitude dans cette langue, aiment avoir ce type d’ouvrage dans leur bibliothèque. Les statistiques officielles estimaient en 1999 que les créoles à base française comptaient plus de 10 millions de locuteurs natifs, dont 1,6 million dans l’outre-mer français.

Annie Ernaux était déjà publiée en 42 langues au moment de son prix Nobel il y a six mois. Le total devrait monter à une cinquantaine une fois qu’auront abouti tous les projets de traduction en cours.