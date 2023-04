De notre envoyé spécial à Amsterdam (Pays-Bas)

« Nous avons échangé toute la soirée. La Zarra ne viendra pas chanter. » Masquant mal son mécontentement, l'animateur Cornald Maas a ainsi annoncé, samedi, aux 5.000 spectateurs de l'AFAS Live d'Amsterdam que la représentante de la France ne se produirait pas sur scène. L'interprète d'Evidemment était l'une des vingt-huit artistes à l'affiche de Eurovision in Concert, l'événement réunissant la plupart des candidats en lice à l'Eurovision 2023.

Au même moment, la délégation française se fendait d'un tweet indiquant que « suite à un problème personnel survenu ce (samedi) soir », la chanteuse n'était pas en mesure de performer. « Elle est épuisée émotionnellement, elle va se reposer pour être prête le jour J », a déclaré son entourage, joint par 20 Minutes.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, La Zarra, de bonne humeur, nous confiait sa hâte de « rencontrer le public néerlandais ». Les spectateurs et spectatrices qui ont fait le déplacement de toute l'Europe pour assister au concert, ont été compréhensifs. « Je suis triste de ne pas l'avoir vue, parce que je trouve sa chanson catchy ( « efficace ») et j'aime son attitude impertinente, mais ce n'est pas dramatique pour moi », a ainsi avancé Laura, une jeune néerlandaise croisée à la sortie de la salle de concert.

Sa participation au concert londonien est compromise

« C’est dommage. J’étais excité à l’idée de la voir parce qu’elle avait mis le feu la semaine dernière au concert de Madrid, paraît-il. J’attendrais de la voir à Liverpool (où se tiendra l’Eurovision dans un mois) », nous a déclaré James, venu de Birmingham (Royaume-Uni). « Nous sommes évidemment déçus, mais La Zarra a sûrement de bonnes raisons. Nous espérons qu’il n’y ait rien de grave », indiquait de son côté Benoît Blaszczyk, le secrétaire d’OGAE France, l’association des fans tricolores de l’Eurovision.

La chanteuse est attendue ce dimanche soir au concert pré-Eurovision de Londres, mais sa participation est également compromise pour le même motif, comme nous l’a dit une source interne de la délégation.