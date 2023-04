Le meilleur ami de Dr House, c’est lui. Ryan Reynolds, c’est lui. Le méchant dans Titanic, Caledon Hockley, c’est lui aussi. Pierre Tessier a discrétement accompagné nos meilleures soirées cinéma et nos journées passées devant la télé. Et pour cause, l’acteur de 54 ans double avec talent et depuis près de trois décennies des personnages du petit et du grand écran, principalement américains.

Le dernier personnage à qui il a prêté sa voix, c’est Super Mario dont le film vient tout juste de sortir en salles. L’adaptation du fameux jeu vidéo a déjà cassé le box-office en réalisant le plus gros démarrage de l’année. La performance de Pierre Tessier dans le rôle du plombier le plus connu du monde a été saluée par l’Hexagone et jusqu’aux Etats-Unis où l’on regrette que la voix anglophone n’ait pas été si bien choisie.

Ce carton, Pierre Tessier ne s’y attendait pas : « On ne pouvait pas imaginer un tel raz-de-marée » a-t-il confié à 20 Minutes au cours d’un entretien dans lequel il est revenu sur la genèse du métier de doubleur. C'est « une spécialité française » a-t-il rappelé, et il détaille avec passion les petits secrets d’enregistrement. Une interview à regarder dans la vidéo ci-dessus.