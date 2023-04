Vous êtes fans de pop culture ? Vous allez passer un bon week-end… Au cœur du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, le Paris Fan Festival propose des expositions rassemblant des objets issus des plus célèbres franchises du cinéma comme le masque de Loki dans The Mask, des expériences immersives dans des décors réalistes tels que ceux de Star Gate. Des conférences de créateurs sur Superman ou Oggy et les Cafards et la possibilité de rencontrer des acteurs incontournables des différents films et séries issues de la pop culture.

Pour 20 Minutes, Jonathan Dumont raconte la genèse et les coulisses de cet évènement.

Une expérience unique et originale

« La proposition faite au public, dès la première édition, était une proposition originale de rassembler tous les grands univers de la pop culture sur un seul évènement » explique Jonathan Dumont. Se démarquer des évènements et salons dédiés uniquement à l’univers des mangas ou de la science-fiction, « faire cohabiter ces univers très forts avec des espaces qui s’articulent autour de chacun d’eux. »

Sur l’espace dédié à la science-fiction, les fans pourront retrouver des licences très fortes comme Star Wars ou plus anciennes comme Stargate.

Pour l’univers des Super-Héros, aussi appelé Cosmics, il y aura « des décors immersifs, des véhicules de légende, notamment la voiture de Batman dans les films de Tim Burton » détaille le président du salon.

L’espace Fantasy regroupe l’univers médiéval fantastique mais aussi des franchises telle qu’Harry Potter « qui a une place importante car il y a une grande communauté de fans et donc du contenu en conséquence » au sein du festival.

L’univers du manga et de l’animé n’est pas en reste non plus. « Il pèse extrêmement lourd en France, il y a beaucoup de consommateurs, de contenus, de créateurs car les auteurs et dessinateurs français se sont emparés de cette culture et produisent à leurs tours des mangas et des animés de très bonne qualité », raconte l’organisateur.

Des intemporels, des cosplayers, du merchandising

Des franchises intemporelles comme Jurassic Park ou Indiana Jones seront également représentées.

Jonathan Dumont révèle à 20 Minutes quelques surprises. A l’occasion des 30 ans de la sortie du premier film de Jurassic Park, la jeep originale et un décor avec des vélociraptors seront à la disposition du public, même chose pour la patte de vélociraptor utilisée dans la scène culte de la cuisine du premier film.

Les fans sont bien sûr au cœur du festival, ils peuvent se procurer du merchandising car « ils viennent découvrir les derniers objets, jouets qui sont disponibles »

Il y a aussi des évènements produits par les fans comme des cosplayers ou des expositions de props, « des objets qu’ils ont eux-mêmes produits, c’est l’occasion de se rendre compte qu’ils ont adopté très rapidement les dernières technologies comme l’impression 3D et produisent des choses assez dingues », indique Jonathan Dumont. Il avoue même que « parfois ils vont plus loin que ce que produisent les propriétaires des franchises. »

Des invités à renommée internationale

Le public présent ce week-end pourra aussi assister à des conférences en présence de Garth Ennis, scénariste de comics connu pour avoir créé Preacher et The Boys et Timothy Zahn, plus célèbre des romanciers Star Wars, connu pour son travail sur la suite directe du Retour du Jedi.

Les fans vont pouvoir rencontrer Teri Hatcher l’actrice de Lois et Clark et très célèbre Susan Mayer dans la série Desperate Housewives mais aussi James Marsters, acteur connu pour son rôle de « Spike » dans la série à succès des années 1990, Buffy Contre Les Vampires ou encore Charisma Carpenter, elle aussi connue pour son rôle de Cordelia Chase dans Buffy Contre Les Vampires.

Une belle programmation qui engendre des coûts importants comme le révèle Jonathan Dumont car tous les frais sont à la charge de la production de la manifestation : les billets d’avion car les guests viennent souvent des Etats-Unis, le logement, le défraiement de l’équipe avec qui ils viennent. A cela s’ajoutent, les disponibilités de chacun. « C’est une prestation et c’est très compliqué de faire venir ces personnalités, il y a beaucoup de négociations, de discussions parfois un peu longues, en amont de l’évènement. »

Alors que le Paris Fan Festival célèbre uniquement sa deuxième édition, comment fait-il pour réunir un casting de stars internationales ? Les organisateurs ont été « surpris que l’historique ne soit pas vraiment un frein, surtout lors de la première édition. Il faut montrer patte blanche et son CV. » Jonathan Dumont avait créé un festival de jeux vidéo qui est devenu ensuite la Paris Games Week, de quoi rassurer tout le monde.

Les personnalités se renseignent, veulent voir des photos, des vidéos, « mais ce qui compte le plus, se sont les garanties qu’on va leur donner : l’hébergement, la couverture des frais, le remboursement en cas de problème. C’est très sécurisé... »