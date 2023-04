Le 13 avril 2023 est un jour qui compte triple. D’abord, c’est aujourd’hui la Journée mondiale du Scrabble, fête annuelle des amoureux du jeu culte. En plus, cette année est spéciale puisque le Scrabble fête ses 75 ans. Et pour parachever le tableau, 20 Minutes lance aujourd’hui un grand concours d’anecdotes liées à vos parties endiablées de Scrabble. Un « k » posé sur une « lettre compte double », un « s » qui rallonge le mot de votre adversaire juste assez pour que celui-ci vous rapporte les mêmes points multipliés par trois, des recherches improbables dans le dictionnaire pour savoir si le mot « tournadon » existe bel et bien…

En attendant de recueillir vos récits (en fin d’article) pour un futur article, on peut déjà vous dire que c’est la méga teuf (terme non éligible à une partie de Scrabble) pour fêter le 13 avril. La slameuse Chloé M. a composé une ode au Scrabble et à la langue française, avec une performance spéciale devant la Tour Eiffel. Au Royaume-Uni, le designer J. Smith Esquire a créé une couronne en jetons de Scrabble en l’honneur du prochain couronnement du roi Charles III… On en passe.

En attendant, on compte sur vous pour vos anecdotes en remplissant le formulaire ou en commentaire de l’article.