Vous aussi vous cherchez la fameuse Chouette d’or ? Racontez-nous votre (longue) quête

Appel à témoignages Il y a trente ans, un certain Max Valentin enterrait une chouette d’or quelque part dans l’Hexagone et lançait sans le savoir le plus long jeu de piste de l’histoire de France. Obstinés, forfait, ou « chouetteurs » nouvelle génération, racontez-nous