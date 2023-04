« Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l’instant. » C’est par un communiqué que Stromae a annoncé mardi l’annulation de tous ses concerts prévus jusqu’à la fin mai.

« Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regret et une profonde tristesse, mais je me dois d’écouter mes limites », a précisé l’artiste belge, ajoutant : « Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts. »

En tous, ce sont quinze dates de son Multitude Tour qui sont annulées, la plupart à l’étranger (Amsterdam, Bâle, Genève, Londres, Cologne, Berlin et Rome). En France, ce sont celles prévues au Zénith de Toulouse, les 20 et 21 avril, et à la Halle Tony-Garnier de Lyon, les 24, 25 et 26 mai, qui sont concernées.

« Prenez bien soin de vous »

Auguri Production et Mosaert label précisent que les spectateurs peuvent « obtenir le remboursement immédiat » de leurs billets auprès de leur point de vente.

En mars, Stromae avait déjà dû renoncer, pour « raisons médicales », à monter sur scène à Strasbourg (le 22) et Amnéville (les 23 et 24), puis à Nantes (du 29 au 31).

« J’espère vous donner au plus vite des nouvelles positives. J’ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée », écrit l’artiste dans son communiqué rédigé en français et en anglais et qui s’achève par : « Prenez bien soin de vous ».