Tout en moustache et salopette, il débarque au cinéma. Qui ça ? Super Mario bien sûr. Le cultissime plombier de Nintendo est le héros, avec son frère Luigi et la princesse Peach, de Super Mario Bros, le film. Hasard du calendrier, le film Tetris est sorti la semaine précédente et revenait sur la genèse de ce jeu vidéo russe, lui aussi devenu culte.

Du côté de l’actualité du jeu vidéo, plusieurs franchises ultra-célèbres des années 1990 vont bientôt faire leurs retours avec de nouveaux épisodes, que ce soit Diablo ou Zelda. Dans tous les cas, ces actualités provoquent des bouffées de nostalgie aux joueurs de la génération X. Celle qui a connu l’opposition Sega vs Nintendo, celle qui a vécu le passage de 16 à 32 puis 64 bits…

De Zelda à Animal Crossing

Si Super Mario et Zelda sont encore des marques si fortes aujourd’hui, c’est bien grâce à la nostalgie (et au portefeuille) des quadras qui, notamment, veulent initier leurs enfants aux jeux de leur jeunesse. La bande-annonce de Super Mario Bros a l’effet d’une madeleine de Proust et provoque immédiatement une bouffée de nostalgie pour quiconque a déjà tenu une manette de Super Nintendo entre ses mains.

Mais depuis les années 1990, d’autres jeux ont gagné ce statut d’œuvre culte et transgénérationnel qui agit comme un doudou réconfortant. Pendant les confinements liés au Covid-19, des millions de joueurs ont par exemple découvert l’univers rassurant d’Animal Crossing, et y reviennent régulièrement pour retrouver ce cocon cotonneux…

Et vous, avez-vous des jeux vidéo doudous ? Êtes-vous attachés à ceux de votre enfance ? Si oui, lesquels et pourquoi ? Ou au contraire, avez-vous découvert des jeux plus récents qui vous apportent réconfort et joie de vivre ? Bref, dites-nous quels jeux vous font du bien… Vos réponses, dans le formulaire ci-dessous ou en commentaires de l’article, serviront à l’écriture d’un futur article.