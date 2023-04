On entend presque des cigales chanter, les nudistes courir sur la plage de Saint-Tropez traqués par des gendarmes en méhari, l’Italie à bord d’un coupé Deville 1964, etc. C’est le voyage dans le temps assuré grâce au Musée national de l’automobile à Mulhouse qui jusqu’au 5 novembre prochain propose l’exposition En vadrouille avec Louis de Funès. Une belle occasion de voir « pour de vrai » des véhicules qui ont joué un second rôle dans Le Corniaud ou la série des Gendarmes… mais aussi d’avoir des explications de première main, celles de Nora Ferreira, directrice du Musée Louis de Funès de Saint-Raphaël et commissaire de l’exposition.

La scénographie, soignée même si elle manque un peu de relief, permet de circuler entre les 18 modèles les plus emblématiques du cinéma de Louis de Funès. Et on commence par la scène du « carton » dans Le Corniaud avec la 2CV conduite par Bourvil qui s’apprêtait à partir en voyage à travers l’Italie, complètement atomisée par la Rolls conduite par Louis de Funès. Plusieurs véhicules de l’exposition ne sont pas ceux qui ont été réellement utilisés dans les films de Louis de Funès [notamment les deux voitures citées plus haut], il s’agit cependant des modèles d’époque. Et des projections d’extraits bien choisis des films correspondant aux véhicules présentés, accompagnés d’un éclairage aux petits oignons, font de toute façon plonger le visiteur dans les années 1970 et les répliques les plus célèbres des films de l’acteur.

Les stars sont là

Reste que les véritables stars de cette vadrouille avec Louis de Funès sont bien là. A commencer par la Cadillac Deville 1964, du film Le Corniaud. Sans la « schnouff » cachée dans les ailes et les pare-chocs en or ni la batterie remplie de pierres précieuses ou le klaxon cachant le diamant Youkounkoun. Idem pour la Ford Mustang 65 rouge décapotable modèle de 1964 aperçue dans le Gendarme de Saint-Tropez. « C’est un modèle rare, de présérie, c’était la première fois au monde qu’une Mustang apparaissait dans un film », souligne le directeur du musée Guillaume Gasser, qui se réjouit déjà du succès attendu de cet évènement populaire dans le « temple » de l’automobile.





La Ford Mustang du film Le Gendarme de Saint-Tropez - G. Varela / 20 Minutes

Autre star de la collection : la Oldsmobile F-85 Cutlass cabriolet de 1963, bleu clair, soit la voiture conduite par Louis de Funès dans le Gendarme à Saint-Tropez. Reste à découvrir de magnifiques voitures d’époque figurant dans les films et sagas à succès, telles que les DS de Fantômas, une Méhari des Gendarmes…, la Simca Aronde Elysée 1961 des Grandes Vacances ou bien encore l’incroyable taxi Checker des Aventures de Rabbi Jacob. Ou, c’est cadeau, le vrai chapeau porté par le « rabbin » Louis de Funès.

Ceci sans compter qu’à Mulhouse, ce « Louvre » de l’automobile comme il est souvent dit, compte plus de 400 véhicules de prestiges, la plus grande et riche collection de voitures de France avec notamment la Collection Schlumpf, les plus belles et rarissimes voitures Bugatti.