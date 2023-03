C’est un pilier de la culture électro française qui s’en est allé. Matthieu Guerre-Berthelot, cofondateur du festival Astropolis de Brest (Finistère) est décédé ce jeudi, a-t-on appris auprès de l’organisation du festival techno. Il était âgé de 52 ans. En 1995, il avait participé à la première édition du plus ancien festival de musiques électroniques français encore en activité en organisant une rave party dans un champ alors que l’État était en guerre contre ces soirées techno non déclarées. Ce premier événement débouchera sur la création du festival Astropolis ou « Astro » pour les habitués qu’il avait organisé avec son compère Gildas Rioualen, toujours aux manettes de l’événement.

« Son sourire, son regard pétillant et son âme d’enfant »

Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, le festival breton a rendu hommage à l’un de ses pères fondateurs. « Matthieu était un des programmateurs foufou comme il en existe peu. Il a cultivé cet esprit défricheur, punk et do-it-yourself avec goût, folie et la plus grande passion. […] Matthieu est celui qui a imaginé de nombreuses extravagances et osé les paris les plus fous pour Astropolis, ayant toujours à cœur de rendre chaque édition unique. Celui qui a insufflé une bonne dose de pop ou de rock’n’roll avec des groupes comme La Femme, Phoenix ou Suicide, programmé dès leurs débuts Jeff Mills ou Erol Alkan. »





Le co-fondateur du festival électro Astropolis Matthieu Guerre-Berthelot s'est éteint le 30 mars 2023 à l'âge de 52 ans. - Astropolis

L’événement était également le lieu de résidence du DJ Manu le Malin et voyait souvent débarquer Laurent Garnier, tous deux amis proches de Matthieu Guerre-Berthelot, selon Le Télégramme.

Il y a trois jours, le festival avait dévoilé la programmation de ses nuits électro qui se tiendront du 28 juin au 20 juillet. Boys Noize, Elisa Do Brasil ou encore l’habitué Manu le Malin sont attendus au manoir de Keroual cet été. « La famille Astropolis perd un énorme pilier aujourd’hui et lui consacrera la suite de son aventure, animée par les graines de folie qu’il aura semées dans cette cité et qui l’auront rendu si spéciale, en gardant toujours en mémoire son sourire, son regard pétillant et son âme d’enfant », fait savoir le festival.