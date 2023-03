Les Grumeaux, la Binocle, Casse-bonbons et Couette-couette sont de retour. Gulli relance le dessin animé culte des années 1990-2000, Les Razmoket. Bien entendu, les personnages ont connu un relifting en 3D pour coller à l’esthétique du moment, mais sinon, la série reste à peu près la même : des bébés parlants (mais que les adultes, ces paires de jambes sans fin, ne comprennent pas) font les 400 coups et devisent de tout et de rien avec leur candeur et leurs terreurs enfantines.

Inutile de dire que Les Razmoket est un dessin animé culte pour toute la génération Minikeums. La nouvelle version, annoncée depuis plusieurs mois, arrive à partir du 8 avril sur Gulli, et est attendue au tournant. Après 20 ans d’absence, la bande en couche-culottes saura-t-elle séduire une nouvelle génération ?

C’est l’enfance qu’on assassine

Les Razmoket suivent ainsi le destin déjà connu de plusieurs dessins animés cultes comme Foot2Rue, Scoubidou, Les mystérieuses Cités d’or… Avec des succès variables. Surtout, les « vieux » fans de ces dessins animés sont parfois très critiques avec ces nouvelles versions accusées de trahir leurs souvenirs d’enfance.

Et vous, que pensez-vous de ce retour des Razmoket ? Trouvez-vous que c’est une bonne idée ? Et que dîtes-vous de cette tendance aux nouvelles versions de dessins animés cultes ? Avez-vous envie de les voir ou de les faire découvrir à vos enfants ?

Ou au contraire, trouvez-vous cela dommage ? Avez-vous peur que vos souvenirs d’enfance soient gâchés ?

Répondez dans le formulaire ou en commentaire de l’article. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.