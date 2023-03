Pour beaucoup, Marion Game, décédée jeudi à 84 ans, restera l’inénarrable Huguette de Scènes de ménages sur M6. Pour d’autres, elle est avant tout la voix française de Lois, la maman de Malcom dans la série américaine du même nom.

Nos lectrices et lecteurs un peu plus âgés se souviennent peut-être de ses passages dans « L’Académie des neufs » ou aux « Jeux de 20 heures », quand les chaînes du service public s’appelaient encore FR3 et Antenne 2.

Laquelle de ces nombreuses cordes a son arc vous a le plus marquée ? Avez-vous eu l’occasion de la rencontrer et d’échanger quelques mots avec elle ? Quels souvenirs garderez-vous de cette comédienne pétillante ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous…