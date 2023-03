Elle « contrôlera le passage entre notre monde et celui de l’enfer » sur le site du Hellfest à Clisson (Loire-Atlantique). Mais avant de devenir la future égérie du célèbre festival de musiques extrêmes, c’est en plusieurs morceaux que se présente actuellement la Gardienne des ténèbres. Derrière les portes de l’atelier nantais de la compagnie La Machine, la nouvelle créature, très attendue, prend peu à peu forme. En bois de tilleul, sa tête et son buste de femme, mais aussi une partie de son immense queue et de son dard de scorpion, viennent d’apparaître, sous les mains de ses créateurs.

La future machine du #Hellfest, la Gardienne des ténèbres, est en construction à @lamachinefr à #Nantes. Elle fera ses premiers pas (et bien plus) dès l'an prochain. pic.twitter.com/iBJo6rVNcj — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) March 24, 2023



« C’est un cerbère à la peau brune et aux cornes de bouc, dont le corps sera orné de signes ésotériques, de tatouages et de bijoux », décrit François Delarozière, le directeur artistique de La Machine. Faite également d’acier, notamment pour son squelette et son châssis, la Gardienne se déplacera sur huit pattes, adoptant une démarche entre le crabe et l’araignée. Avec son dard lumineux, elle crachera de l’eau, des flammes ou de la fumée, grâce à la vingtaine de personnes qui seront nécessaires pour la manipuler lors des spectacles.

Une première apparition sans doute en 2024

Le reste du temps, la sculpture de 10 mètres de haut déambulera sur la grande place piétonne que compte aménager le Hellfest à l’entrée du festival, après avoir annoncé il y a quelques mois vouloir faire de ce site, déjà un lieu de promenade, un véritable « endroit culturel et touristique » fréquenté toute l’année. Une brasserie, une aire de jeux pour enfants, mais aussi plusieurs hangars de stockage dont l’antre de la femme-scorpion, la porte de l’Enfer, doivent y être construits. Avec déjà quelques mois de retard, puisque la livraison de ce parvis est désormais prévue pour le début de l’année 2025.









La Gardienne des ténèbres, qui pourra saisir des objets, se cambrer, transpirer et embarquer une trentaine de personnes sur son dos, devrait être prête à rugir avant. Selon Ben Barbaud, le patron du Hellfest (dont la prochaine édition se déroulera du 15 au 18 juin), la créature pourrait faire son apparition dès l’édition 2024 du festival, voire avant.

Le projet, estimé à 12,5 millions d’euros, doit être financé en partie par le Hellfest, qui compte pour le reste sur les collectivités. « C’est un moyen sexy de faire rayonner la ville de Clisson et tout le sud-Loire, bien au-delà du seul festival, estime Ben Barbaud. Ça devient concret donc c’est vraiment très excitant pour nous. »