Marion Game, star de « Scènes de ménages », est morte

Huguette de Scènes de ménages n’est plus. Marion Game, qui incarnait la retraitée dans la série quotidienne de M6, est morte jeudi, a annoncé sa fille, Virginie Ledieu, à l’AFP. Elle avait 84 ans. « C’est dans la tendresse et l’affection des siens qu’elle est partie rejoindre les étoiles », a déclaré sa fille.

« Marion Game avait grandement participé au succès de Scènes de ménages et conquis le cœur des téléspectateurs par son immense talent et son humour, a réagi la sixième chaîne dans un communiqué vendredi. M6 salue la mémoire d’une grande comédienne populaire et partage le chagrin de ses enfants, de ses petits-enfants (…) et de ses proches. »

Ex-épouse de Philippe Ledieu, avec qui elle a donné naissance à Virginie, Marion Game a partagé la vie de l’animateur Jacques Martin entre 1968 et 1972. Elle a eu deux fils, Mathieu et Romain, avec le comédien suisse Jacques Verlier, décédé en 1992.

Comédienne à voix

Avec sa chevelure rousse et son fort charisme, elle était une personnalité familière du public dans les années 1970 et 1980. Avec sa chevelure rousse et son fort charisme, elle était une personnalité familière du public dans les années 1970 et 1980. Celle qui était régulièrement invitée à participer à « L’Académie des neuf » sur Antenne 2 et aux « Jeux de 20 heures » sur FR3, avait incarné une foule de seconds rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Sa filmographie compte notamment des apparitions dans Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques de Michel Audiard en 1971 et Parking de Jacques Demy en 1985. Côté petit écran, le public l’a vue dans Les Brigades du tigre, Nana ou Plus belle la vie. Par ailleurs comédienne de doublage, elle avait entre autres donné sa voix à Phyllis Van de Kamp, la belle-mère de Bree, dans la VF de la série Desperate Housewives, ainsi qu’à Loïs, la mère de Malcom.

Un couple adoré

En 2009, en rejoignant Scènes de ménages, sa notoriété a été ravivée. Elle y jouait l’épouse de Raymond, interprété par Gérard Hernandez, dans des saynètes humoristiques sur la vie de couple. La pastille comique de M6 est un succès depuis ce lancement, certains soirs, les audiences ont pu atteindre les 5 millions de téléspectateurs. Le couple de seniors est l’un des favoris des fidèles du programme.

« Au début, les gens pensaient qu’on était vraiment ensemble dans la vie », s’amusait Marion Game, lors d’une interview avec 20 Minutes, en 2017. Dans le même entretien, Gérard Hernandez avait déclaré : « On refuse les sketches qui sont cruels et pas drôles, . Tout ce qui concerne la mort aussi, comme on n’en est pas trop loin, on n’aime pas trop en parler. » Marion Game, avait répliqué, du tac au tac : « Parle pour toi ! Si tu continues à m’emmerder, je ne viendrai pas à ton enterrement ! »