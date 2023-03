Jeremy Scott tourne la page Moschino. Le styliste américain, directeur artistique de la maison de luxe italienne depuis 2013, a quitté son poste, a annoncé l’entreprise lundi.

Il « a écrit un chapitre fondamental » de l’histoire de Moschino, avec son style « intrépide », « spectaculaire » et « son humour incisif », a salué la griffe italienne.

Signant pour Moschino des collections audacieuses et colorées, Jeremy Scott a pour sa part déclaré que ces années passées au sein de la marque italienne avaient été « une merveilleuse célébration de la créativité et de l’imagination » et qu’il était « fier » de ce qu’il laissait derrière lui. Le nom de son successeur n’a pas été précisé par Moschino, ni par sa maison mère Aeffe.