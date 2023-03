Show devant pour La Zarra ! « Vous allez voir que le staging [la mise en scène] est "assez étonnant" », a promis Alexandra Redde-Amiel au micro de 12 Points, le podcast qui décrypte l’Eurovision. Dans l’épisode mis en ligne ce lundi, la cheffe de la délégation française à l’Eurovision a donné quelques pistes sur la scénographie envisagée pour la finale du concours, qui se déroulera le 13 mai à Liverpool (Royaume-Uni). Les chances tricolores seront entre les mains (et la voix) de l’artiste canadienne, qui interprétera la chanson Evidemment.

L’objectif était de « résumer toutes les personnalités de La Zarra en un staging », a avancé celle qui est également la directrice des jeux et divertissements de France Télévisions. Et de préciser : « Je voulais quelque chose qui soit à la fois fashion show et hors normes, parce qu’elle l’est - elle peut à la fois être [Lady] Gaga ou arriver sur quelque chose de très simple. »

Il y aura « un "prop", un accessoire » sur scène

La cheffe de délégation a également révélé à nos confrères que la mise en scène impliquerait « un prop, un accessoire », ajoutant qu’il y a « quelque chose qui va se passer et qui va être très chouette ». Elle a aussi laissé entendre que l’artiste devrait être seule sur le plateau de Liverpool : « Comme elle est iconique est qu’elle est une diva, elle n’a pas besoin de beaucoup de monde sur scène avec elle. »

La scénographie a été travaillée en collaboration étroite entre France Télévisions et La Zarra. « On lui propose plein de choses et elle revient vers nous en disant : "J’adore ça", "Je vois les choses comme ça." J’ai beaucoup de chance d’avoir une vraie créative », a raconté Alexandre-Redde Amiel.

Le « contre-pied » de la Suède

« Pour la première fois », la délégation, qui a sollicité un décorateur, a aussi fait appel aux services d’un directeur de la photographie afin de concevoir les trois minutes de la performance. « On a voulu s’entourer de plein de corps de métiers pour faire un gros light show », a souligné la cheffe de délégation auprès du podcast.

Interrogée sur la concurrence, cette dernière a confié avoir « beaucoup parlé » avec ses équipes de la candidature de la Suède. Représenté par Loreen - qui a déjà remporté l’Eurovision il y a onze ans –, le pays scandinave a présenté, lors de sa sélection, une scénographie imposante, impliquant un lourd écran. « On va prendre un contre-pied qui peut-être chouette », s’est limitée à dire Alexandra Redde-Amiel.