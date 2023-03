A l’Accor Arena,

« On a brûlé le feu, une merde devait arriver », sourit Juliette Armanet sur la scène de Bercy devant 15.000 personnes. Enfin certainement un peu moins car cinq minutes avant la salle de concert parisienne a été évacuée juste avant le rappel de sa tournée « Brûler le feu ». La raison ? Une alarme qui incite à quitter la salle. Le public s’exécute. « Ça fait chier au moment du rappel », peste une spectatrice.





Concert de ⁦@juliettearmanet⁩ se termine sur le message d’alerte de ⁦@AccorArena⁩ au moment où Juliette Armanet allait entamer son rappel… #paris pic.twitter.com/wPWMuY8ykf — Floreal Hernandez (@floreal_hdez) March 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A peine sur le parvis, la foule fait demi-tour et réinvestit Bercy. Les spectateurs voient Juliette Armanet entamer un slam dans la fosse avant de reprendre son tour de chant. « Vous avez fait péter les plombs Bercy ! », s’amuse-t-elle. « C’était mon pire cauchemar, admet la chanteuse. J’ai passé la nuit hier soir [jeudi] à me dire qu’est-ce qui va se passer ? Me casser une jambe ? Oublier les paroles ? Me tromper dans les accords ? Et en fait, il y a eu ça. C’est mythique », lance-t-elle sous les applaudissements avant de déclencher des rires en demandant « une vodka ».





Juliette Armanet a vécu « son pire cauchemar », demande une vodka pour faire passer cette fin de concert annulée, reprise et qu’elle termine en furie @20Minutes pic.twitter.com/mn2Z1W9aHo — Floreal Hernandez (@floreal_hdez) March 17, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Face à son piano, Juliette Armanet joue « Sauvez ma vie ». Une autre chanson de circonstance. Elle termine ce premier Bercy enflammé avec « Le rouge aux joues ». Elle les avait pour un concert inoubliable.