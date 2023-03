Pendant cinq ans, il a incarné le lieutenant Cedric Daniels dans la série culte The Wire. L’acteur américain Lance Reddick est subitement décédé vendredi, a annoncé son agent aux médias, précisant qu’il était mort de « causes naturelles ». Il avait 60 ans.

Selon le site TMZ, la police a découvert le corps sans vie de Lance Reddick dans sa maison de Studio City, dans la banlieue nord de Los Angeles, vendredi matin. L’acteur, à l’affiche du 4e épisode de la saga John Wick, ne s’était pas rendu à l’avant-première du film à New York, mercredi, publiant sur les réseaux sociaux des photos où on le voyait avec ses chiens dans son salon.

Un air de flic

Lance Reddick avait plus de 100 credits dans sa filmographie. Avec sa voix grave et son regard intimidant, il a souvent tenu un rôle de policier ou d'agent fédéral, dans The Wire, de David Simon, mais aussi dans les séries Oz et Fringe et Bosch. Au cinéma, outre John Wick, on l'avait également vu dans White House Down, Angel has Fallen et Godzilla vs Kong. Il avait également joué les doubleurs dans plusieurs blockbusters du jeu vidéo, notamment Horizon Zero Dawn et Destiny.

A man of great strength and grace. As talented a musician as he was an actor. The epitome of class. An sudden unexpected sharp painful grief for our artistic family. An unimaginable suffering for his personal family and loved ones. Godspeed my friend. You made your mark here. RIP pic.twitter.com/Xy0pl5c4NR — Wendell Pierce (@WendellPierce) March 17, 2023



Ben Stiller, James Gunn, Patton Oswalt... De nombreuses stars d'Hollywood lui ont rendu hommage, à commencer par Isiah Whitlock Jr et Wendell Pierce, de The Wire, qui pleurent leur « ami ». Stephen King, lui, est en train de regarder à nouveau la série culte de HBO et salue « un acteur et un homme merveilleux ».